Авто / мото
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Tokyo 2020
Новости   //    Авто-мото   //    Мотоспорт

Семикратный чемпион MotoGP Росси объявил о завершении карьеру

17:32
Валентино Росси. Фото AFP
Валентино Росси. Фото AFP
Теги:

Семикратный чемпион в классе MotoGP Валентино Росси сообщил о завершении карьеры в мотогонках, сообщает Autosport.

Последней гонкой в карьере Валентино станет «Гран-при Валенсии», который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP.

Ожидается, что в 2022 году Росси будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а также руководить собственной командой в MotoGP.

42-летний Валентино выступает в MotoGP/500cc с 2000 года. Легендарный пилот выиграл 89 гонок на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 5 августа
«Всю последнюю неделю хотела плакать». Сидорова — о серебре и дороге в Токио-2020
Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады
Илья Шкуренев: «В глазах судьи читалась ненависть»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд