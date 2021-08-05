Семикратный чемпион MotoGP Росси объявил о завершении карьеру

Семикратный чемпион в классе MotoGP Валентино Росси сообщил о завершении карьеры в мотогонках, сообщает Autosport.

Последней гонкой в карьере Валентино станет «Гран-при Валенсии», который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP.

Ожидается, что в 2022 году Росси будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а также руководить собственной командой в MotoGP.

42-летний Валентино выступает в MotoGP/500cc с 2000 года. Легендарный пилот выиграл 89 гонок на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати».