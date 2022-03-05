Авто / мото
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Главная
Авто-мото
Мотоспорт

Сегодня, 20:58

Российские и белорусские мотогонщики отстранены от международных соревнований

Международная мотоциклетная федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что FIM приостановила выдачу лицензий для российских и белорусских Федераций. Также она отозвала уже выданные лицензии. Отменены все международные мероприятия на территории России и Белоруссии.

В России должны были пройти этап чемпионата мира по мотокроссу с 30 апреля по 1 мая и этап чемпионата мира по спидвею 9 июля в Тольятти.

Источник: https://tass.ru/sport/13982269
0
Читайте также
Тренировка спины в тренажерном зале для новичка. Советы эксперта
КХЛ не получается убить: легионеры бегут, но зато получился самый интересный плей-офф
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двукратный чемпион юниорских мировых серий по мотокроссу погиб при сходе лавины
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости