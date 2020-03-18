Пилот MotoGP Алекс Маркес принял участие в челлендже с туалетной бумагой, надев костюм миньона

Гонщик «Хонды» Алекс Маркес принял участие в челлендже с туалетной бумагой, надев костюм миньона из мультфильма «Гадкий я».

Челлендж называется «оставайся дома». По его условиям, участник должен почеканить туалетной бумагой вместо мяча. Его запустили из-за пандемии коронавируса. В нем уже поучаствовали Себастьян Дриусси, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Серхио Рамос и многие другие известные спортсмены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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