Перенесенный этап Moto GP в Таиланде может состояться в октябре

Moto GP планирует провести отложенный из-за вспышки коронавируса этап в Таиланда в октябре, сообщает Motorsport.com.

По информации издания, гонку в Таиланде могут провести 4 октября. На этот день назначен этап в Венгрии, но его планируется раньше — 20 сентября, через неделю после заезда в Сан-Марино.

Ранее руководство Moto GP перенесло на неопределенный срок первые два этапа сезона-2020 в Катаре и Таиланде из-за вспышки коронавируса. Теперь старт сезона должен состояться в США 5 апреля.