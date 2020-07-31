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MotoGP отменил все гонки за пределами Европы в этом сезоне

16:08
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Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP в этом сезоне будет проводить гонки только в Европе. Международное первенство отменило разом три этапа: в Малайзии, Таиланде и Аргентине, сообщает Motorsport.

При этом чемпионат продлил контракт с организаторами тайского этапа до 2026 года включительно.

Место трех отмененных гонок займет один дополнительный заезд в Европе.

В MotoGP не стали говорить, в какой стране пройдет этот этап. Официальное объявление намечено на 10 августа.

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