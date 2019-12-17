Мотогонщик Янноне дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация мотоспорта (FIM) на своем официальном сайте объявила об отзыве лицензии у гонщика команды MotoGP Asprilia Андреа Янноне лицензии. Такое наказание итальянец получил за нарушение антидопинговых правил. Допинг-тест, пройденный им на «Гран-при Малайзии» 3 ноября, показал наличие следов запрещенного стероидного препарата в организме.

Янноне отстранен от работы с командой и участия в соревнованиях с 17 декабря и до отдельного распоряжения. Он может запросить вскрытие пробы «В». Отметим, что Янноне стал первым гонщиком, пойманным на положительной допинг-пробе, с 2012 года и случая с Энтони Уэстом, который также был временно отстранен, но всегда заявлял о своей невиновности впоследствии.