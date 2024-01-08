Мотогонщик попал в больницу после аварии на «Дакаре»
Немецкий мотогонщик команды Hero Себастьян Бюлер госпитализирован после того, как попал в аварию на третьем этапе ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте соревнований.
Турнир проходит в Саудовской Аравии, сообщается на сайте соревнований.
Спортсмен упал с мотоцикла на 360 км спецучастка. После падения он мог двигаться и был в сознании, однако пожаловался на боли в пояснице.
Гонщики Тоби Прайс и Скайлер Хаус остановились, чтобы помочь ему. Бюлер был доставлен вертолетом в больницу для полного обследования.
Ранее в аварию попал португальский гонщик команды Hero Хоаким Родригес.
Новости
17 фев 2023 13:43
6
26 июн 2022 20:20
1
28 мая 2022 21:47
3
26 мая 2022 07:23
2