Мотогоночную команду дисквалифицировали за обед без масок

В эти выходные в испанском Хересе возобновили свой сезон и участники мирового Супербайка. Перед началом соревнований все, кому предстояло работать в паддоке, подписали согласие с особыми правилами, направленные на предупреждение распространения эпидемии коронавируса, сообщает Speedweek.

Но итальянская команда 2R Racing, выступающая в классе Суперспорт 300, нарушила регламент. Команду исключили из чемпионата до конца сезона и попросили незамедлительно покинуть трассу в Хересе.