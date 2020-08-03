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Мотогоночную команду дисквалифицировали за обед без масок

09:33
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В эти выходные в испанском Хересе возобновили свой сезон и участники мирового Супербайка. Перед началом соревнований все, кому предстояло работать в паддоке, подписали согласие с особыми правилами, направленные на предупреждение распространения эпидемии коронавируса, сообщает Speedweek.

Но итальянская команда 2R Racing, выступающая в классе Суперспорт 300, нарушила регламент. Команду исключили из чемпионата до конца сезона и попросили незамедлительно покинуть трассу в Хересе.

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