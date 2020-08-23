Мигель Оливейра выиграл «Гран-при Штирии» Moto GP

Мигель Оливейра из KTM Tech3 выиграл «Гран-при Штирии» Moto GP. На финише пилот, для которого эта победа стала первой в карьере, на три десятые опередил Джека Миллера на Ducati. Тройку замкнул Пол Эспаргаро на заводском KTM.

По ходу гонки на мотоцикле Маверика Виньялеса, выступающего за Yamaha, в какой-то момент отказали тормоза. Неуправляемый байк улетел в ограждение и загорелся, а судьям пришлось объявить паузу для восстановления отбойника, после чего объявить рестарт гонки.