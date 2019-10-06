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Марк Маркес в шестой раз стал чемпионом MotoGP

11:24

Испанский мотогонщик Марк Маркес в шестой раз в карьере стал чемпионом MotoGP. Он обеспечил себе первое место в этом сезоне за четыре этапа до конца.

Сегодня гонщик Honda выиграл этап в Таиланде. Второе место занял француз Фабио Картараро на Yamaha, третье — испанец Маверик Виньялес на Yamaha.

Отрыв Маркеса от идущего вторым гонщика Ducati Андреа Довициозо достиг 110 очков. Третье место в зачете пилотов занимает испанец Алекс Ринс на Suzuki.

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