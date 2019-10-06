Марк Маркес в шестой раз стал чемпионом MotoGP
11:24
Испанский мотогонщик Марк Маркес в шестой раз в карьере стал чемпионом MotoGP. Он обеспечил себе первое место в этом сезоне за четыре этапа до конца.
Сегодня гонщик Honda выиграл этап в Таиланде. Второе место занял француз Фабио Картараро на Yamaha, третье — испанец Маверик Виньялес на Yamaha.
Отрыв Маркеса от идущего вторым гонщика Ducati Андреа Довициозо достиг 110 очков. Третье место в зачете пилотов занимает испанец Алекс Ринс на Suzuki.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...