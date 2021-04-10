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Марк Маркес объявил о возвращении в гонки

17:32
Марк Маркес. Фото Twitter
Марк Маркес. Фото Twitter

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес возвращается в гонки после девятимесячной паузы, вызванной проблемами со здоровьем. Испанец сообщил в Twittter, что получил разрешение от врачей и намерен выехать на трассу уже на следующем этапе серии в Португалии.

На первом же этапе сезона-2020 Маркес сломал плечо, после чего попытался вернуться за руль, усугубил травму и пропустил весь чемпионат. Из-за травмы гонщик перенес три операции, а также боролся с воспалением после неудачного хирургического вмешательства.

В этом сезоне MotoGP прошло уже два этапа, оба принял Катар. Третий этап пройдет в Португалии 16-18 апреля.

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