Марк Маркес объявил о возвращении в гонки

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес возвращается в гонки после девятимесячной паузы, вызванной проблемами со здоровьем. Испанец сообщил в Twittter, что получил разрешение от врачей и намерен выехать на трассу уже на следующем этапе серии в Португалии.

I'M VERY HAPPY! Yesterday I visited the doctors and they gave me the green light to return to competition. They have been 9 difficult months, with moments of uncertainties and ups and downs, and now, I will be able to enjoy my passion again!

See you next week in Portimao!! ??? pic.twitter.com/ClZj4L4yf3 — Marc M?rquez (@marcmarquez93) April 10, 2021

На первом же этапе сезона-2020 Маркес сломал плечо, после чего попытался вернуться за руль, усугубил травму и пропустил весь чемпионат. Из-за травмы гонщик перенес три операции, а также боролся с воспалением после неудачного хирургического вмешательства.

В этом сезоне MotoGP прошло уже два этапа, оба принял Катар. Третий этап пройдет в Португалии 16-18 апреля.