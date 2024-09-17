Итальянский мотогонщик Сальвадори станет победителем турнира посмертно

Филиппо Ровелли, соперник погибшего итальянского мотогонщика Луки Сальвадори в борьбе за чемпионство, принял решение сняться с двух последних этапов National Trophy 1000 в знак уважения к памяти своего коллеги.

После этого поступка Сальвадори посмертно станет победителем турнира. Спортсмены были не только соперниками на трассе, но и хорошими друзьями в жизни.

«Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в своих соцсетях.

Гонщик-блогер Сальвадори скончался 15 сентября в результате многочисленных травм, полученных во время аварии на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам (IRRC) в немецком Фробурге. Ему было 32 года.