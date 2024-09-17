Автоспорт
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Главная
Авто-мото
Мотоспорт

Сегодня, 17:35

Итальянский мотогонщик Сальвадори станет победителем турнира посмертно

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Филиппо Ровелли, соперник погибшего итальянского мотогонщика Луки Сальвадори в борьбе за чемпионство, принял решение сняться с двух последних этапов National Trophy 1000 в знак уважения к памяти своего коллеги.

После этого поступка Сальвадори посмертно станет победителем турнира. Спортсмены были не только соперниками на трассе, но и хорошими друзьями в жизни.

«Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в своих соцсетях.

Гонщик-блогер Сальвадори скончался 15 сентября в результате многочисленных травм, полученных во время аварии на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам (IRRC) в немецком Фробурге. Ему было 32 года.

Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости