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14 апреля, 16:36

Испанский мотогонщик Мартин получил 11 переломов ребер после аварии в Катаре

Алина Савинова
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Мотогонщик команды Aprilia Racing Хорхе Мартин попал в аварию во время «Гран-при Катара».

Соревнования проходили в воскресенье. 27-летний испанец упал за девять кругов до конца гонки, и ему потребовалась медицинская помощь. После этого инцидента спортсмена доставили в больницу.

Как сообщает DAZN, Мартин получил 11 переломов ребер, а также минимальное воспаление плевры на фоне пневмоторакса. Для него данная гонка была первой после того, как на тестах в Малайзии в феврале он получил травмы руки и ноги.

«Слава богу. Все могло быть намного хуже. Я постараюсь держать вас в курсе событий», — написал мотогонщик в своих соцсетях.

В 2024 году Мартин выиграл чемпионат мира в классе MotoGP в составе Ducati.

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