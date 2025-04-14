Испанский мотогонщик Мартин получил 11 переломов ребер после аварии в Катаре

Мотогонщик команды Aprilia Racing Хорхе Мартин попал в аварию во время «Гран-при Катара».

Соревнования проходили в воскресенье. 27-летний испанец упал за девять кругов до конца гонки, и ему потребовалась медицинская помощь. После этого инцидента спортсмена доставили в больницу.

Как сообщает DAZN, Мартин получил 11 переломов ребер, а также минимальное воспаление плевры на фоне пневмоторакса. Для него данная гонка была первой после того, как на тестах в Малайзии в феврале он получил травмы руки и ноги.

«Слава богу. Все могло быть намного хуже. Я постараюсь держать вас в курсе событий», — написал мотогонщик в своих соцсетях.

В 2024 году Мартин выиграл чемпионат мира в классе MotoGP в составе Ducati.