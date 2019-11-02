Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Мотоспорт

Индонезийский мотогонщик погиб после аварии

16:17

Индонезийский мотогонщик Афридза Мунандар скончался после аварии на этапе чемпионата Asia Talent Cup в Малайзии, информирует Reuters.

20-летний спортсмен попал в аварию на десятом повороте первого круга. Ему была оказана первая помощь, после чего на вертолете он был доставлен в больницу в Куала-Лумпур, где скончался от полученных травм.

Отметим, что Мунандар претендовал на победу в чемпионате Asia Talent Cup. В этом сезоне индонезиец одержал две победы в чемпионате и четыре раза попадал на пьедестал.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир