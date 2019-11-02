Индонезийский мотогонщик погиб после аварии

Индонезийский мотогонщик Афридза Мунандар скончался после аварии на этапе чемпионата Asia Talent Cup в Малайзии, информирует Reuters.

20-летний спортсмен попал в аварию на десятом повороте первого круга. Ему была оказана первая помощь, после чего на вертолете он был доставлен в больницу в Куала-Лумпур, где скончался от полученных травм.

Отметим, что Мунандар претендовал на победу в чемпионате Asia Talent Cup. В этом сезоне индонезиец одержал две победы в чемпионате и четыре раза попадал на пьедестал.