Индийский мотогонщик потерял пульс на 15 минут после аварии на «Дакаре»

Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар, попавший в аварию на «Дакаре», не подавал признаков жизни 15 минут. Об этом рассказал голландский гонщик Пол Спирингс .

На четвертом этапе многодневки в Саудовской Аравии Шивашанкар упал и ударился головой о камень. Сейчас он находится в искусственной коме в больнице Эр-Рияда.

«Сантош и Маурицио Джерини опережали меня примерно на минуту, — цитирует Спирингса www.abc.net.au. — Я увидел два мотоцикла слева и справа, они лежали впереди меня. С Джерени все было нормально. Он встал и пошел к Сантошу. Я остановил свой байк и нажал аварийку. Вместе с Джерини мы пытались реанимировать Сантоша около 15 минут, когда прибыли вертолеты. Затем я увидел, что сердце запустилось. Я почувствовал облегчение».