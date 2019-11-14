Хорхе Лоренсо может уйти из мотогонок

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо может объявить о своем уходе из чемпионата. 14 ноября он проведет специальную пресс-конференцию перед «Гран-при Валенсии», сообщает Motorsport.

Контракт испанского пилота с «Хондой» действует до конца 2020 года, однако существует вероятность, что Лоренсо предпочтет закончить карьеру уже в этом сезоне. В текущем сезоне 32-летний испанец набрал 25 очков и занимает 19-ю строчку в чемпионате.