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Хорхе Лоренсо может уйти из мотогонок

15:28

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо может объявить о своем уходе из чемпионата. 14 ноября он проведет специальную пресс-конференцию перед «Гран-при Валенсии», сообщает Motorsport.

Контракт испанского пилота с «Хондой» действует до конца 2020 года, однако существует вероятность, что Лоренсо предпочтет закончить карьеру уже в этом сезоне. В текущем сезоне 32-летний испанец набрал 25 очков и занимает 19-ю строчку в чемпионате.

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