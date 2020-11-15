Хоан Мир стал новым чемпионом MotoGP

Гонщик команды «Сузуки» Хоан Мир обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2020 MotoGP после финиша «Гран-при Валенсии».

Мир в воскресенье на «Гран-при Валенсии» занял седьмое место, благодаря этому результату 23-летний испанец стал недосягаем для преследователей в общем зачете. Победу в гонке одержал итальянец Франко Морбиделли.

Испанец проводит свой второй сезон в премьер-классе. В прошлом году Мир ни разу не заехал на подиум и стал 12-м в общем зачете. Победа Хоана стала первой для «Сузуки» с 2000 года, когда чемпионом стал Кенни Робертс.