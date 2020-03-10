«Гран-при Америки» перенесен в связи с распространением коронавируса

Мото «Гран-при Америки», который должен был пройти с 3 по 5 апреля, перенесен в связи с распространением коронавируса, информирует сайт гоночной серии. Теперь этап на трассе в Остине пройдет с 13 по 15 ноября.

Мото «Гран-при Валенсии» пройдет с 20 по 22 ноября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.