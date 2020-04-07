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Гонки MotoGP в Италии и Каталонии отложены. Сезон начнется не раньше 21 июня

13:30
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MotoGP объявила о переносе двух гонок на неопределенный срок. Речь идет о «Гран-при Италии» и «Гран-при Каталонии», сообщает официальный сайт гоночной серии.

Гонка в Муджелло должна была пройти 31 мая, этап в Барселоне был намечен на 7 июня.

Таким образом, первой гонкой сезона на данный момент значится «Гран-при Германии» 21 июня.

По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.

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