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Главу команды MotoGP ввели в искусственную кому

18:40
Фаусто Грезини. Фото Twitter
Фаусто Грезини. Фото Twitter
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Руководитель команды «Априлья» Фаусто Грезини был госпитализирован в Имоле еще 27 декабря после положительного теста на коронавирус, сообщает Motorsport.

Состояние 59-летнего итальянца после этого ухудшилось настолько, что его пришлось перевезли в Болонью и ввести в состояние искусственной комы из-за падения уровня кислорода в крови.

Врачи выпустили официальное заявление, в котором ситуация названа сложной, однако отмечены постепенные изменения к лучшему.

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