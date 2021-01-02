Главу команды MotoGP ввели в искусственную кому
18:40
Руководитель команды «Априлья» Фаусто Грезини был госпитализирован в Имоле еще 27 декабря после положительного теста на коронавирус, сообщает Motorsport.
Состояние 59-летнего итальянца после этого ухудшилось настолько, что его пришлось перевезли в Болонью и ввести в состояние искусственной комы из-за падения уровня кислорода в крови.
Врачи выпустили официальное заявление, в котором ситуация названа сложной, однако отмечены постепенные изменения к лучшему.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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