Главу команды MotoGP ввели в искусственную кому

Руководитель команды «Априлья» Фаусто Грезини был госпитализирован в Имоле еще 27 декабря после положительного теста на коронавирус, сообщает Motorsport.

Состояние 59-летнего итальянца после этого ухудшилось настолько, что его пришлось перевезли в Болонью и ввести в состояние искусственной комы из-за падения уровня кислорода в крови.

Врачи выпустили официальное заявление, в котором ситуация названа сложной, однако отмечены постепенные изменения к лучшему.