Этапы MotoGP в Великобритании и Австралии отменены

Организаторы MotoGP объявили об отмене «Гран-при Великобритании» и «Гран-при Австралии» в этом году. Оба этапа не состоятся из-за трудностей с проведением в связи с пандемией коронавируса, сообщает Motorsportweek.

Обе гонки вернутся в календарь чемпионата в 2021 году. Сезон-2020 станет первым в истории MotoGP, который пройдет без «Гран-при Великобритании».