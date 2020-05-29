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Этапы MotoGP в Великобритании и Австралии отменены

11:36
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Организаторы MotoGP объявили об отмене «Гран-при Великобритании» и «Гран-при Австралии» в этом году. Оба этапа не состоятся из-за трудностей с проведением в связи с пандемией коронавируса, сообщает Motorsportweek.

Обе гонки вернутся в календарь чемпионата в 2021 году. Сезон-2020 станет первым в истории MotoGP, который пройдет без «Гран-при Великобритании».

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