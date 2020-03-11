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Этап Moto GP в США перенесен с апреля на ноябрь. Начало сезона в серии откладывают в третий раз

10:58
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Этап Moto GP в Остине (США) перенесен из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Гонка в Остине должна была состояться 5 апреля и открыть сезон-2020, однако было принято решение перенести ее на 15 ноября. Таким образом, старт чемпионата в Moto GP откладывается уже в третий раз: ранее были перенесены сначала этап в Дохе (Катар), изначально запланированный на 8 марта, а затем и этап в Бурираме (Таиланд), который собирались провести 22 марта.

Теперь первой гонкой сезона-2020 должен стать «Гран-при Аргентины», запланированный на 19 апреля.

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