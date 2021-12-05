Авто / мото
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Новости   //    Авто-мото   //    Мотоспорт

Двукратный чемпион юниорских мировых серий по мотокроссу погиб при сходе лавины

16:42
Рене Хофер. Фото Instagram
Рене Хофер. Фото Instagram

Двукратный чемпион юниорских мировых серий по мотокроссу Рене Хофер трагически погиб 4 декабря. 19-летний австриец погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Австрии, сообщает The Mirror.

Помимо Хофера под лавину попали еще 10 молодых лыжников: шестеро чудом спаслись, остальных извлекли из 4-метрового слоя снега.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Захарова отреагировала на обвинение арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги
2
0