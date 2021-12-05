Двукратный чемпион юниорских мировых серий по мотокроссу погиб при сходе лавины

Двукратный чемпион юниорских мировых серий по мотокроссу Рене Хофер трагически погиб 4 декабря. 19-летний австриец погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Австрии, сообщает The Mirror.

Помимо Хофера под лавину попали еще 10 молодых лыжников: шестеро чудом спаслись, остальных извлекли из 4-метрового слоя снега.