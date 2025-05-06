Автоспорт
6 мая, 12:05

Два мотогонщика погибли в результате столкновения на турнире в Англии

Алина Савинова

Британский мотогонщик Оуэн Дженнер и новозеландец Шейн Ричардсон погибли в результате аварии на турнире British Supersport Championship, сообщает Sky News.

Соревнования проходили в графстве Чешир (Англия). Отмечается, что инцидент произошел на первом повороте гонки, вследствие цепной реакции в аварию попали 11 гонщиков.

21-летний Дженнер скончался на месте от серьезной травмы головы, 29-летний Ричардсон умер по пути в больницу после многочисленных травм грудной области.

47-летний гонщик Том Танстолл получил серьезные травмы спины и живота и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Еще пять спортсменов были доставлены в медицинский центр, расположенный на автодроме, но госпитализация им не потребовалась.

Источник: Sky News
