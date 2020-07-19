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Действующий чемпион MotoGP получил перелом руки

18:16
Марк Маркес. Фото twitter.com/MotoGP.
Марк Маркес. Фото twitter.com/MotoGP.

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес получил перелом руки, сообщает Sky Sports.

Спортсмен ошибся на 22-м круге, что привело к вылету в третьем повороте и падению на высокой скорости.

Испанец сам дошел до судейской позиции, так его уложили на носилки, после чего отправили в больницу. Главный врач MotoGP Анхель Чарте подтвердил, что у Маркеса диагностирован перелом правой руки. Во вторник гонщика ждет операция в Барселоне.

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