Чемпионата России по эндуро прошел в Зарайске

После большого перерыва в проведении официальных соревнований, состоялся чемпионат России по эндуро, который прошел в Зарайске.

Эндуро — дисциплина, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начиненных бревнами, валунами и другими препятствиями, в зависимости от сложности соревнований.

Спортсмены были поделены на пять классов. Самым массовым стал класс «Любители», здесь на старт вышел 31 спортсмен. Победу одержал москвич Александр Вусов, выигравший оба дня соревнований на своем КТМ. Сергей Шпилев из Серпухова и Алексей Зенин из Луховиц заняли 2 и 3 места соответственно.

В классе «Открытый» победа досталась представителю Московской области Илье Таистову. Его соседями по подиуму стали Георгий Коваленко (Санкт-Петербург) и Данила Черняев (Саратов).

Класс E-1 выиграл Даниил Комков, за ним расположились в итоговом протоколе Иван Алексеенко (Мытищи) и Андрей Леонов (Зарайск).

В классе Е-2 уверенную победу одержал мастер спорта международного класса Дмитрий Паршин (Москва). Ситников Василий (Санкт-Петербург) и Алексей Иванов (Зарайск) стали призерами.

И в классе Е-3 Максим Завгородний из Краснодара опередил в борьбе за медали Евгения Хорева (Нижний Новгород) и Яна Блимхема (Санкт-Петербург).

Главный кубок чемпионата в командном зачете завоевала команда города Зарайска в составе: Андрея Леонова, Дмитрия Паршина, Владимира Дерина и Максима Завгороднего.