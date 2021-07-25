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14-летний испанский мотогонщик погиб в результате аварии

25 июля 2021, 23:50
Уго Мильян. Фото motogp.com.
Уго Мильян. Фото motogp.com.

Скончался испанский мотогонщик Уго Мильян, сообщает официальный сайт MotoGP. Ему было 14 лет.

Трагедия произошла во время гонки European Talent Cup Race One в Арагоне (Испания). Мильян в пятом повороте попал в массовый завал вместе с другими гонщиками. Соревнования были остановлены.

На места происшествия прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр на треке. Несмотря на усилия докторов, от полученных травм юный гонщик скончался.

Мильян выступал за команду FIM CEV Repsol. Несколько раз ему удавалось войти в число призеров гонок.

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Евгений Петров все материалы автора

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