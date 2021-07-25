14-летний испанский мотогонщик погиб в результате аварии
25 июля 2021, 23:50
Скончался испанский мотогонщик Уго Мильян, сообщает официальный сайт MotoGP. Ему было 14 лет.
Трагедия произошла во время гонки European Talent Cup Race One в Арагоне (Испания). Мильян в пятом повороте попал в массовый завал вместе с другими гонщиками. Соревнования были остановлены.
На места происшествия прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр на треке. Несмотря на усилия докторов, от полученных травм юный гонщик скончался.
Мильян выступал за команду FIM CEV Repsol. Несколько раз ему удавалось войти в число призеров гонок.
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