14-летний испанский мотогонщик погиб в результате аварии

Скончался испанский мотогонщик Уго Мильян, сообщает официальный сайт MotoGP. Ему было 14 лет.

Трагедия произошла во время гонки European Talent Cup Race One в Арагоне (Испания). Мильян в пятом повороте попал в массовый завал вместе с другими гонщиками. Соревнования были остановлены.

На места происшествия прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр на треке. Несмотря на усилия докторов, от полученных травм юный гонщик скончался.

Мильян выступал за команду FIM CEV Repsol. Несколько раз ему удавалось войти в число призеров гонок.