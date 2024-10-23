Три победы из трех возможных. LADA Sport ROSNEFT — сильнейшая гоночная команда страны

Минувший спортивный сезон вновь вписал победные строчки в летопись одной из старейших и самых титулованных гоночных команд страны — LADA Sport ROSNEFT. В 2024 году пилотов команды можно было увидеть в Российской серии кольцевых гонок, на этапах чемпионата и Первенства России по картингу, а также на легендарном ралли-марафоне «Шелковый путь». И во всех этих дисциплинах пилоты LADA Sport ROSNEFT поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В основе этих побед лежит не только профессионализм команды, но и некоторые инновационные решения, применяемые на всех ее гоночных автомобилях.

LADA Sport ROSNEFT. Фото LADA Sport ROSNEFT

Кубок России для 16-кратного чемпиона

7 этапов, 14 гонок на 6 автодромах страны. Сезон длиной в полгода. В этом году на старт заездов Российской серии кольцевых гонок неизменно выходили пилоты, выступающие за рулем отечественных автомобилей LADA Vesta команды LADA Sport ROSNEFT. И неизменно именно они оказывались в числе лидеров квалификаций или гонок.

Наиболее успешным этот год получился для команды, представленной в классе «Супер-Продакшн». Место за рулем гоночных машин заняли 16-кратный чемпион России Кирилл Ладыгин и опытный Леонид Панфилов. Результат команды получился одним из самых впечатляющих за последние годы: Ладыгин с четырьмя победами стал обладателем Кубка России, Панфилов взял бронзу по итогам сезона. А LADA Sport ROSNEFT третий год подряд не знает себе равных в командном зачете соревнований.

LADA Sport ROSNEFT. Фото LADA Sport ROSNEFT

По России и Монголии

Больше 5 тысяч километров по территории двух стран за 11 дней преодолели участники международного ралли «Шелковый путь». В составе большого каравана гонки от старта в Томске до финиша в Улан-Баторе проследовали и две LADA Niva Sport T2 команды LADA Sport ROSNEFT. Более того, по итогам соревнований экипаж команды Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева стал лучшим в категории Open. Знаменитый трофей «Шелкового пути» — «Белый тигр» — на этот раз уехал в Тольятти!

Это особенно приятно, учитывая, что разрабатывались гоночные «Нивы» для класса стандартных автомобилей Т2. А противостояли отечественным автомобилям соперники на иномарках с мощностью двигателя, превышающей показатели отечественных машин в 2-3 раза. И тем не менее легкая и юркая LADA Niva не раз финишировала в числе быстрейших и не имела проблем с надежностью.

LADA Sport ROSNEFT. Фото LADA Sport ROSNEFT

Новая кровь для гоночной команды

Чтобы выигрывать гонки — нужны лучшие автомобили и лучшие пилоты. А быстрейшие гонщики, как известно, воспитываются в главной автоспортивной академии — картинге. На протяжении многих лет в составе команды LADA Sport ROSNEFT Junior взращиваются новые звезды отечественного автоспорта, которые уже составляют большинство во взрослой команде. Ведь и Леонид Панфилов, и Максим Туриев, и Иван Чубаров, в 2024 году занимавшие места за рулем кольцевых LADA Vesta, уже становились чемпионами страны по картингу именно в составе LADA Sport ROSNEFT Junior.

Чемпионат России по картингу на сегодняшний день является одним из самых сильных в Европе! Об этом говорит скорость и успехи его участников не только на отечественных трассах, но и на международной арене. С каждым годом в заявочных листах появляется все больше крупных профессиональных картинговых команд, а количество пилотов на этапах чемпионата страны стабильно превышает 150. Тем ценнее, что в этом году в невероятной конкуренции пилоты LADA Sport ROSNEFT Junior подтвердили звание чемпионов России! Третий раз подряд.

LADA Sport ROSNEFT. Фото LADA Sport ROSNEFT

Гоночные технологии — отечественным автомобилям

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT объединила усилия двух крупнейших российских брендов, АО «АВТОВАЗ» и нефтяной компании «Роснефть». Выступая в различных дисциплинах автомобильного спорта, команда популяризирует здоровый образ жизни и соблюдение правил дорожного движения. Помимо этого, в условиях автоспорта, где автомобили и пилоты работают на пределах возможности, создаются и испытываются инновационные продукты. Так, некоторые технические решения, зарекомендовавшие себя на гоночных LADA Vesta, впоследствии стали серийно применяться в автомобилях LADA Vesta Sport.

Изначально разрабатывались для нужд гоночной команды и всей Российской серии кольцевых гонок два особых продукта нефтяной компании «Роснефть» — топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing. На протяжении года они испытывались сначала в специальных лабораториях и на моторных стендах, а уже потом — в условиях реальных соревнований в гоночных автомобилях. Оба продукта получили высочайшую оценку профессионалов автоспорта и сейчас применяются во всех гоночных автомобилях LADA Sport ROSNEFT. В двигатели и кольцевых LADA Vesta, и марафонских LADA Niva Sport T2 заливается моторное масло Rosneft Magnum Racing, позволяющее реализовать весь потенциал автомобиля и уверенно довезти его до победного финиша.

Важно и то, что технологии победителей сегодня доступны всем водителям. Приобрести топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на всех АЗС «Роснефть».