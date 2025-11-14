Автоспорт
14 ноября, 12:15

Пополнение в семье Шумахеров: племянник легенды «Формулы-1» сделал предложение гонщице из Венгрии

Племянник Шумахера Давид объявил о помолвке с гонщицей Кестхейи
Егор Сергеев
корреспондент
Фото соцсети
«Океан стал свидетелем нашей любви, а закат скрепил наше обещание».

Давид Шумахер, племянник семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщил, что сделал предложение своей девушке, венгерской автогонщице Вивьен Кестхейи. Пара поделилась радостной новостью в соцсетях.

Радость на Мальдивах

Давид и Вивьен встречаются уже несколько лет. Они познакомились через друзей, а эту осень провели на Мальдивах, где племянник легендарного пилота и сделал предложение.

24-летний гонщик, выступавший в 2025 году в серии GT World Challenge Europe Endurance Cup, опубликовал в соцсетях фото с церемонии и подписал: «Она сказала «Да». Океан стал свидетелем нашей любви, а закат скрепил наше обещание. 05.11.2025».

Вивьен тоже обратилась к подписчикам: «Спасибо всем огромное за прекрасные пожелания и добрые слова! Мы очень тронуты всей этой любовью и поддержкой».

Одним из первых публикацию лайкнул Ральф Шумахер — отец Давида и шестикратный победитель Гран-при. Пост набрал более двадцати тысяч «сердец», а внимание к семье вновь выросло.

Михаэль Шумахер.
Фото Getty Images

И снова — воспоминания о Михаэле

Помолвка совпала с очередной волной обсуждений состояния Михаэля Шумахера. С момента трагедии, случившейся на лыжном склоне в Мерибеле в 2013 году, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении, прошло уже почти двенадцать лет. Семикратный чемпион мира провел 250 дней в искусственной коме, после чего его перевезли домой. С тех пор он нуждается в постоянном медицинском уходе.

Финский нейрохирург Юсси Пости, комментируя ситуацию изданию Iltalehti, говорил прямо: «Если у него дома фактически построили больницу, где все вокруг полностью медицинское, значит, по сути, он все это время находится в больничных условиях. Исходя из доступной информации, я не думаю, что он ведет активную жизнь. Это говорит о том, что его состояние, вероятно, не меняется уже десятилетие».

Супруга гонщика, Коринна, в документальном фильме Netflix 2021 года вспоминала странную деталь: «Незадолго до происшествия в Мерибеле он сказал мне: «Снег неидеальный — можем улететь в Дубай и прыгнуть там с парашютом». Я никогда не винила Бога за то, что случилось. Это была просто ужасная неудача, худшая, какая только бывает. Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только я — дети, семья, его отец, все вокруг. Все скучают по Михаэлю».

Сын великого гонщика, Мик, тоже говорил об этом в той же документалке: «После аварии те моменты, которые многие переживают со своими родителями, исчезли или стали намного реже. Думаю, папа и я сейчас понимали бы друг друга куда лучше. Чаще всего я думаю именно об этом. Было бы так здорово. Вот она — мечта. Я бы отдал все ради этого».

Михаэль Шумахер.«Мы впервые получили положительный знак». Появились хорошие новости о Шумахере

Один из величайших

Михаэль Шумахер — один из величайших гонщиков в истории «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, обладатель рекордов, которые долго считались недостижимыми. Несчастный случай, который произошел с ним, стал одним из самых драматичных событий в современном спорте.

Семья почти не дает комментариев, стараясь защитить жизнь легенды от шума вокруг. Поэтому любое событие, связанное с именем Шумахеров, сразу вызывает интерес — и невольно возвращает разговор к состоянию Михаэля. Помолвка Давида стала светлой новостью для фанатов, которые давно ждут хотя бы какой-то теплой истории от семьи гонщика.

Михаэль Шумахер
  • basileus

    А можно узнать какой из титулов Шумахер выиграл не на доминирующем болиде. А сколько титулов Шумахер выиграл с легендарным партнером во втором болиде который имел право бороться с чемпионом (Пытался не употребить слово "вторикелла")? Все это не умаляет его причастность к велиликим. Но точно не величайший!!!

    15.11.2025

  • Pol Pol

    Страна Венгрия, давшая миру .... порноиндустрии, однозначно лучших "актрис",.... уж не знаю, если гонщицы у них хоть наполовину такие же "талантливые" .... ну тогда этому Шумахеру - считай очень повезло !

    14.11.2025

  • Dominga

    Не знаю, как для журналиста Сергеева, а для меня Шумахер не "один из", а просто величайший на данный момент. Я исхожу не из числа титулов или выигранных гонок, а скорее в каких условиях это завоевывалось. В те времена была чудовищная конкуренция между автомобилями команд, и вперед выходили именно навыки гощика плюс готовность к риску, да и соперники-пилоты были легендарны. У Хэмилтона во многом доминирующий болид делал своё дело.

    14.11.2025

