«Лучше бы на самолет опоздала». Известной гонщице не понравилась езда на такси по встречке

Участница «Дакара» Анастасия Нифонтова в шоке от транспортных услуг в Санкт-Петербурге.

Социальные сети бурно отреагировали на рассказ известной московской авто- и мотогонщицы Анастасии Нифонтовой на инцидент во время поездки на такси в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Из-за ошибки в навигации водитель более километра мчал по встречной полосе, после чего оператор «Яндекс» пообещал всего лишь отправить лихача на переобучение. И только по итогам публикаций в СМИ нарушитель правил был заблокирован транспортной компанией, а автоинспекция пообещала провести по этому поводу проверку. Интересно, что, когда Нифонтова через несколько дней снова воспользовалась услугами такси, водитель снова ошибся в навигации.

Очень тонкая грань

Анастасия Нифонтова — самая титулованная российская мотогонщица. Она первой из женщин прошла ралли «Дакар» в категории без техподдержки. Кроме того, Анастасия — единственная девушка в России, вошедшая в тройку сильнейших в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки. А в 2018-м Нифонтова начала карьеру автогонщицы, приняв участие в ралли-рейде «Шелковый путь» в качестве пилота внедорожника. В общем, 45-летняя спортсменка отлично знает, что такое скорость и риск. Но даже она была поражена слабоумию и отваге питерского таксиста, который подвозил женщину в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

«Он промахнулся с поворотом, проехал около километра, время поездки увеличилось из-за этого на 47 минут, — рассказала Нифонтова в соцсетях. — Попросила меня высадить, чтобы я смогла выйти на правильную дорогу и успеть на самолет на другом такси. Он притормозил, потом резко развернулся и помчал по узкой встречке обратно. Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. Топать ногами, бить его, вырывать руль и орать я, естественно, не стала, потому что в тот момент это могло привести к жесткой аварии. Каким-то чудом в нас никто не влетел и все выжили. На это «Яндекс» вяло извинились и на мое требование отобрать у этого водителя права и возможность возить людей сказали, что отправят его на переобучение. Слов нет...»

«Он нашел какой-то технологический кармашек и туда заехал, — добавила автогонщица в разговоре с 360.ru. — Я думала, что сейчас буду высаживаться, уже начала чемоданы смотреть, собирать. Вдруг он разворачивается и начинает ехать по этой дороге по встречной полосе в обратную сторону. Я пулей выскочила из этого такси, больше его видеть не хотела. Я была, мягко говоря, в шоке. Во всем есть свои рамки и пределы. Безусловно, я бы лучше на самолет опоздала, чем вот такое. Потому что оно реально могло привести к трагическому финалу».

«Легко рассуждать, когда не находишься в машине с неадекватным человеком, в чьих руках руль, — отреагировала спортсменка на вал комментариев и советов в Telegram. — Есть опасность, что на твои требования и возмущения он вообще начнет дичь творить. Очень тонкая грань, как ее понять?»

Фото Global Look Press

Целесообразно привлечь к уголовной ответственности

В Санкт-Петербург Нифонтова ездила на Евразийский женский форум, который состоялся в Таврическом дворце. Снимки Анастасии были представлены на выставке фотографий ТАСС, посвященной женщинам, которые оставили значительный след в российской и мировой истории. Однако эти мгновения славы могли привести к очень печальным последствиям. На развязке внутреннего кольца КАД с Пулковским шоссе таксист ошибся в выборе съезда и ради того, чтобы исправить ошибку, предпочел ехать по трассе М-11 на встречном движении. В ответ на крики пассажирки: «Мамочки! Там грузовик!» водитель дал мудрый совет: «Успокойтесь».

Лишь когда скандал начал раскручиваться в СМИ, «Яндекс» изменил свою позицию. «Со всеми участниками поездки все в порядке, они не пострадали. Водитель заблокирован в сервисе. Нарушение любых правил ПДД недопустимо и грозит безопасности участников поездки. Мы регулярно напоминаем об этом и пассажирам, и водителям, — говорится в сообщении пресс-службы компании, которое цитирует «База». А представители госавтоинспекции в ответ на призывы лишить таксиста прав и шутки о «Тарифе «Экстрим» пообещали провести расследование случившегося.

«Опять в Питере. На этот раз заказала такси-бизнес, но все равно страшновато, — рассказала Нифонтова своим подписчикам в соцсетях несколько дней спустя. — Утром в Москве таксист вез в аэропорт, свернул не туда. Но я уже бдительная, тут же включилась и начала штурманить. Рассказала по дороге таксисту, что их брат меня пугает последнее время, а он показал видео из интернета. Каково было его удивление, что я оказалась автором этого видеошедевра».

«Таких на дороге оставлять, это убийца, — комментируют езду на такси по встречке в соцсетях. — Он сознательно подвергал жизнь пассажиров и других участников дорожного движения опасности, управляя общественным транспортом. Также целесообразно привлечь его к уголовной ответственности».

В 2019 году Нифонтова попала в серьезную аварию на этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в Монголии. Во время прохождения спецучастка Анастасия упала с мотоцикла и была доставлена в походный госпиталь на медицинском вертолете. «Я увлеклась пилотированием по ходовым дорожкам и по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку «Яма 3», — рассказывала спортсменка. — На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой, и я на всем ходу, успев только приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и упала. Меня осмотрели медики и установили, что сломана ключица».