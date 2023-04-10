Австралийская гонщица заработала деньги на контенте для взрослых и вернулась в спорт

Звезда OnlyFans Рене Грейси демонстрирует, что любовь к спорту сильнее любви к искусству.

Историй, когда спортсменки переключаются на создание контента для взрослых, немало. Но вот случаев, когда девушки радикально меняют профессию, а затем возвращаются в спорт, практически нет. Австралийка Рене Грейси доказывает, что это возможно. Пилот их кольцевых гонок отправилась на OnlyFans не потому, что утратила интерес к автоспорту или обнаружила в себе тягу к горячим сценам. Все было банально — финансовый вопрос. Но настоящая страсть Грейси была все-таки к миру масел и моторов. Она поставила себе цель вернуться и действительно смогла это сделать — Рене подписала контракт с командой серии GT Australia.

Боссы автоспорта были против возвращения порноактрисы

Грейси — первая женщина в истории, получившая место пилота в кузовной серии V8 Supercar, первая женщина-пилотесса в гонке Bathurst 1000, первая австралийская пилотесса серии GT... И это все еще в почти подростковом возрасте: главные свои гонки Рене провела, когда ей не было и 20 лет. К 23 результаты пошли на спад, и Рене пришлось искать себе другие варианты для заработка. Строго говоря, автогонки в принципе не особо ей приносили доход, но после того как она перестала побеждать, от пилотессы отвернулись спонсоры, и она столкнулась с необходимостью самой платить за обслуживание машины и участие в гонках. Девушка с такими затратами не справилась и на эмоциях завела аккаунт на сайте с платной подпиской.

Ресурс, на котором желающие могут увидеть пикантные фото и видео с интересующей их девушкой после финансового вознаграждения для автора контента, принес Грейси в первую неделю 3000 долларов. Это больше, чем ее заработок за всю карьеру в автоспорте! Постепенно доходы росли, и со временем Рене было по карману содержать собственную команду в шоссейных гонках. Ведь главное, что интерес к автоспорту у нее не угасал. Наоборот, поменяв профессию, она поняла, насколько любит гонки. Еще два года назад Грейси связалась с Supercars с предложением выкупить команду и выступить на той же гонке, с которой и начинала, — Bathurst 1000. Однако эта идея не воодушевила боссов серии. V8 Supercars в целом сторонились Рене и ее нового образа в Сети, по этическим причинам не желая ассоциироваться с героиней взрослого кино.

из личного архива

Девушке пришлось вложить несколько миллионов долларов в свою карьеру пилота

Официальные лица Supercars считали, что вся сага с участием Грейси в гонке Bathurst 1000 не более чем рекламный ход для продажи пикантных видео. Ее фамилию даже не хотели публично произносить, а один из функционеров серии сказал, что его такие новости просто смешат. Рене не помогли даже феминистические призывы уважать каждую профессию и свободный выбор девушки. Тем не менее упорством она взяла свое. Спортсменка подписала контракт с серией GT World Challenge Australia и будет на стартовой решетке гонки Perth Supersprint уже 28 апреля. Естественно, она не упустила возможности еще раз пнуть своих бывших работодателей. «Не должно иметь значения, кто вы и чем занимаетесь», — сказала она. Карьеру в порнобизнесе она приостанавливает, но от нее не отказывается, так как это уже неотъемлемая часть ее жизни.

Грейси также жаловалась на отсутствие интереса к ней спонсоров. Компании, с которыми она ранее сотрудничала, больше не желали иметь с ней ничего общего. Однако теперь ее путь — быть независимой. «Теперь я сама решаю, с кем буду работать», — заявила Рене на импровизированной пресс-конференции по случаю возвращения в спорт. Обидно, ведь ранее у нее был контракт с крупной экологической компанией, над ней брали шефство звезды спортивного бизнеса Австралии. С ней сотрудничала даже команда «Формулы-1» «Заубер», и повернись дело немного иначе, девушка из страны кенгуру и коал вполне могла оказаться в W-Series. Правда, серьезных денег там точно было не заработать. По крайней мере таких, как в порно. Однако в итоге Грейси отдала большее из того, что приобрела, и вложила собственных средств более чем несколько миллионов долларов, чтобы вновь оказаться пилотом в престижной серии.

из личного архива

Грейси пытается наставлять молодых девушек и выставляет себя жертвой

По словам Рене, ради мечты можно пойти и на большие жертвы. Она наставляет других девушек идти за своей мечтой, несмотря ни на какие предрассудки. Ведь любая работа почетна и трудна и не должна быть причиной для издевательств. «Если вы хотите чего-то достичь и настроены на это, вас не должно ничего останавливать, — выдала она журналистам. — Мне потребовалось два года, чтобы доказать миру, что я достойна кресла пилота. Многие меня осуждали, пытались остановить или отговорить. Были уверены, что мне здесь не место. Не хотели видеть меня, даже говорить со мной. Но я здесь — так что их слова и действия не имеют никакого значения. Моя история — лучшее тому доказательство, так что идите следом за мечтой». И все же Рене готова простить обидчиков, потому что удалось решить главный вопрос. Теперь Грейси снова занимается любимым делом, а значит, остальное не так важно.

Стоит также отметить, что это уже не первый скандал, связанный с мужским шовинизмом и карьерой Грейси. Еще до того, как она раскрыла в себе таланты актрисы особого жанра, один из мужчин — участников автомарафона, комментируя ход гонки, от избытка чувств назвал команду Грейси «колымагой кисок». Опомнившись, пилот быстро принялся извиняться, но было уже поздно. Его оштрафовали на 25 тысяч долларов за «неприемлемые высказывания». Оскорбленным девушкам тогда сочувствовали всем австралийским автогоночным сообществом. «Вы не представляете, как часто в жизни мне приходится иметь дело с такими заявлениями, — прокомментировала случившееся Рене. — Но мы профессионалы и не можем позволить себе отвлекаться на эмоции». Возможно, извиняться теперь придется и боссам Supercars.