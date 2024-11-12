Алексей Титов: «Наши гоночные чемпионаты не хуже европейских»

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» об итогах летнего сезона, отношениях с «Формулой-1» и ближайших планах.

Автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области даже в отсутствие международных гонок весьма востребован и продолжает развиваться. Что и доказал летний сезон. Об интенсивных буднях автодрома, зрительском интересе, планах на будущее и отношениях с «Формулой-1» и Международной автомобильной федерацией (FIA) «СЭ» рассказал генеральный директор «Игора Драйв» Алексей Титов.

Более 150 мероприятий за год

— В этом году мы провели более 150 мероприятий, от частных корпоративных до региональных и всероссийских, уровня чемпионата и Кубка России, — начал Титов. — На «Игора Драйв» прошли два крупных фестиваля GARAGE FEST и «Мото Драйв». Также нам удалось провести сразу несколько мероприятий одновременно на нескольких наших площадках — 24-часовой картинг-марафон, региональную серию по дрифту и трек-дни на главной трассе. Очень рад, что наша команда справилась с этим на «отлично». Но, конечно, есть еще куда расти и развиваться.

— Можно сказать, что наши гоночные серии приближаются к мировым?

— По качеству организации однозначно да. Опыт организации мероприятий внутри страны накопился колоссальный. Это касается не только нашего командного опыта по проведении гонок «Формулы-1», а в принципе всей отрасли в России. За последние 15 лет наша страна подарила миру спортивные мероприятия высочайшего уровня, отмеченные международным сообществом, — Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира и Кубок конфедерации по футболу, этапы «Формулы-1»...

Что же касается спортивного уровня гонок, то все бьются как львы, здоровый спортивный азарт на трассах присутствует. Мы, несмотря на попытки нас изолировать, показываем международному сообществу, что у нас все в порядке, можем навязать борьбу. Сами не хотите, не вопрос, мы пока потренируемся тут, а потом придем и докажем свою силу. Прогресс виден не только по качеству спортивной борьбы, но и по количеству участников. Если нас сравнивать с другими иностранными национальными сериями, чемпионатами Франции, Италии, Испании, не вижу, где и в чем мы можем им уступать.

— Как вы формируете календарь?

— Первый и самый важный для нас фактор — единый календарный план мероприятий Минспорта, мы должны его учитывать. Вторая история — крупные развлекательные мероприятия в Петербурге, которых очень и очень много. Да, мы боремся не только за петербуржцев, а еще и за гостей из других регионов, но все равно конкурируем с развлекательной машиной по имени Северная столица, где есть все на свете — не только спортивные мероприятия, но и выставки с концертами. Так что стараемся выбирать для наших мероприятий уик-энды, когда в Петербурге все не так насыщено событиями.

Отмечу, что у нас представлены все топовые российские серии, кроме чемпионата страны по ралли, хотя и в этом направлении, пусть мы и стационарный автодром, ведется определенная работа. А так мы проводим и ралли-рейды, чемпионаты России по шоссейно-кольцевым автогонкам и мотогонкам, ралли-кроссу, по дрифту. Пусть российская дрифт-серия формально и не является чемпионатом страны, но с точки зрения качества это лучшее в данном направлении не только в стране, но, пожалуй, и в мире. На одном уровне с японским и американским чемпионатами, а где-то и выше по качеству трасс и зрелищности. По факту это серия мирового уровня.

— Можете выделить главное событие сезона-2024 на «Игора Драйв»?

— GARAGE FEST, который состоялся уже в третий раз. Для нас это главный праздник автоспорта, поскольку совмещает в себе целый набор автомобильных дисциплин и активностей, интересных каждая по-своему. Есть и выставочная программа, исторические автомобили, спортивные, концертная программа. Мы благодарны Банку ВТБ и компании «Газпромнефть» за продолжающуюся поддержку нашего мероприятия и уверены, что их уже многолетнее сотрудничество с нами — это положительная оценка нашей работы, переходящая в практическую плоскость. Также выделю «Мото Драйв» — первая фестивальная «проба пера» в мотоспорте. Всем понравилось — как публике, так и Федерации мотоциклетного спорта России, где, посмотрев на мотоспортивный праздник на «Игора Драйв», предложили партнерство. Отмечу, что мы сознательно посвящаем один из фестивалей четырехколесной технике, а второй — двухколесной. Поскольку аудитория у них разная. Пробовали в 2022-м на GARAGE FEST совмещать, но не увидели той синергии, на которую рассчитывали изначально. И приняли решение развести автомобили и мотоциклы. Считаю, что это оказалось правильным, поскольку GARAGE FEST прошел на «пятерку с плюсом», как, впрочем, и «Мото Драйв». Мы знаем, как развивать оба мероприятия. И сейчас трудимся над созданием третьего фестиваля, посвященного уличной культуре в мире автоспорта — дрифт-сообществу, тюнинг-сообществу. Не уверен, правда, что он пройдет в следующем году, поскольку там предстоит очень объемная работа.

Фото «Игора Драйв»

На трибунах тише не становится

— Новые звезды внутри страны появляются?

— Да, однозначно. Идеальный пример — 22-летний Михаил Симонов, выигравший в этом году чемпионат России в классе «Туринг». Это топовый класс в кольце, где важно филигранно управлять автомобилем, да и уровень конкуренции очень высокий. В прошлом году Симонов победил в классе «Туринг Лайт», а сейчас стал чемпионом куда более престижной серии в соперничестве с сильными, опытнейшими гонщиками.

— Появляются ли в России какие-то новые гоночные серии? И всех ли желающих вы принимаете на «Игора Драйв»?

— Все уже привыкли к принципам нашей работы, к тому, что надо договариваться о датах соревнований заранее. И мы в 99 процентах случаев находим способы всех разместить. В 2023-м возникли сложности с одной серией — они могли только в начале лета, а у нас были возможности в конце лета. Но в нынешнем сезоне все получилось, они соревновались на нашем автодроме. А в дрифт-серии мы принимали не только этап, но и гранд-финал, который не удалось провести в Сочи, причем сделали разные конфигурации трассы. Все получилось отлично с большим количеством болельщиков на трибунах. Вообще в плане зрелищности сезон выдался очень хорошим.

— Насколько повышается зрительский интерес? Как работаете над привлечением болельщиков? Ведь все же национальные серии и чемпионаты отнюдь не «Формула-1» или Moto GP?

— На трибунах тише точно не становится. Мы проводили опрос после GARAGE FEST, который показал, что более 32 процентов гостей приезжают к нам во второй или третий раз. Мало того, 95 процентов всех опрошенных настроены возвращаться, а это означает только одно — наш продукт одинаково хорошо работает как для новой аудитории, так и для старой. Это музыка для наших ушей. Значит, наша команда делает хорошую работу. Если говорить об абсолютных цифрах, то больше всего зрителей собирает GARAGE FEST — в прошлом году было порядка 30 тысяч человек, в 2024-м почти столько же.

— Недавно «Уралкалий» отсудил у «Хаас» крупную сумму долга. Как обстоит ситуация с выплатой «Росгонкам» взноса за отмененный не по нашей вине этап «Ф-1» на «Игора Драйв»? Есть ли какие-то подвижки? Ведь речь, как я понимаю, идет о 50 миллионах долларов?

— Сумму нам должны все же поменьше, поскольку у нас был график платежей, мы не все тогда заплатили. К сожалению, мы не можем пока похвастать такими успехами, как команда Дмитрия Мазепина. Они, безусловно, большие молодцы. Посмотрели на их опыт, думаем, как он применим к нам. Дарить «Формуле-1», конечно, ничего не собираемся. Работа ведется, хотя это дорого, да и не очень просто найти качественных юристов, готовых защищать наши интересы там. Судиться придется за границей, поскольку решение российских судов с учетом отсутствия у «Формулы-1» в России активов ничего нам с финансовой точки зрения не даст. Сложности решаем, как будут подвижки — все расскажем с удовольствием.

Фото «Игора Драйв»

Международные гонки должны быть взаимовыгодными

— Продолжается ли общение Российской автомобильной федерации (РАФ) с «Формулой-1» и FIA? Как, к примеру, у РФС с ФИФА и так далее? Можно ли сказать, что там хотят вернуться в Россию при первой возможности?

— На уровне «Формулы-1 наше общение официальными контактами не назовешь. Скорее это ближе к дружеской переписке в силу предыдущей работы, к взаимным поздравлениям с отдельными сотрудниками «Ф-1» друг друга с днями рождения. Что касается FIA, то идет более живой процесс. Там все же понимают, что, несмотря на политические решения на Западе, Россия является неотъемлемой частью автоспортивного мира. В частности, мы получили новую омологацию на нашу трассу от FIA, поскольку в международной федерации осознают важность безопасности и ценности жизней людей.

— Верите, что когда-нибудь на автодроме «Игора Драйв» все же пройдет «Гран-при»? Или отпустили эту тему — что будет, то будет?

— Не мы же приняли решение расстаться с «Формулой-1». Она сама приняла решение уйти. Ну, ушла и ушла. Сейчас что-то поменяется, там изъявят желание вернуться, тогда мы подумаем — нужны они нам или нет. Поэтому в разрезе «верю — не верю» не хотел бы говорить. У нас был абсолютно четкий, понятный план развития целого ряда международных мероприятий на «Игора Драйв». Дальше коллеги на Западе решили, что спорт является неотъемлемой частью политической жизни, и начали делать, что делают. Мы порасстраивались вечерок, потом пошли дальше заниматься своими делами. Возможностей развиваться у автоспортивного сообщества в России очень и очень много. И сейчас мы активно это делаем по целому ряду направлений. В частности, СМП объявили о проведении нового чемпионата «Формулы-4» на самых последних болидах. Мы тоже на «Игора Драйв» не страдаем — большое количество иностранного оборудования на трассе закупаем, проблем нет.

Так что занимаемся саморазвитием. Конечно, международные соревнования подогревали бы дополнительный интерес. Но раз их сейчас нет, мы греем интерес публики в других направлениях. Отмечу, что и раньше российский автоспорт держался не на «Ф-1», а на самобытности.

— Нет ли желания или возможности самим устроить авто- или мотосоревнования международного уровня? Как насчет гоночных Игр БРИКС, дружбы или хотя бы СНГ?

— Международные гонки должны быть взаимовыгодными. Скажем, Мотоциклетная федерация России в Москве успешно провела гонки ШОС. С участием представителей Азербайджана, Белоруссии, Греции, Индии, Италии и России. И сейчас мы ведем переговоры, чтобы организовать такие гонки у нас. Кроме того, в рамках GARAGE FEST проводили «Формулу Студент», где участвовали команды технических вузов, в том числе были представители Китая, Индии, Турции и Казахстана... Там, где мы видим желание международного сообщества сотрудничать, мы готовы сотрудничать, но никого силой не принуждаем...

— Вы следите за появлением новых автодромов в мире? Перенимаете ли передовой международный опыт?

— Да, постоянно мониторим ситуацию, это нормальная практика. Что-то приходится по душе, и мы пытаемся адаптировать это к нашим условиям. Лично мне очень нравится со спортивной точки зрения автодром в Джидде — городская трасса в Саудовской Аравии сложная, техничная. Там трудно обгонять, зато надо обладать серьезными навыками по управлению болидами. Новый строящийся автодром в Саудовской Аравии также любопытен — ожидается, что он получится очень масштабным со всеми возможными площадками. При этом отмечу, что и мы с нашим автодромом — очень достойные конкуренты, еще покажем себя.

— В нынешнем сезоне в разных мировых сериях не обходилось без серьезных аварий. Как обстоит ситуация с безопасностью на «Игора Драйв»?

— Как я уже говорил, мы получили международную омологацию на трассу, так что соответствуем всем требованиям по спортивной безопасности. Конечно, и у нас случаются аварии, но мы работаем, чтобы максимально обезопасить всех участников. У нас достаточно широкая трасса, в опасных зонах большие гравийные ловушки, заборы с сикс-пэками, смягчающими удары, — все на высоком уровне, включая, естественно, и готовность персонала.

— Что ждать на «Игора Драйв» в зимнем сезоне?

— В спячку точно не уходим, переформатируем ряд площадок. Центр контраварийной подготовки будет «заточен» на зимние нюансы вождения, будем проводить испытания с партнерами по зимним шинам, будут также два вида картов — прокатный на липучке и на шипе по льду. Будем проводить мотокросс, суперкросс, традиционную для нас баху «Северный Лес». Кроме того, шоссейно-кольцевая трасса превратится в большой лыжный парк. В общем, зима будет шумной и быстрой.