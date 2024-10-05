Трамп заполучил в предвыборный штаб самую сексуальную автогонщицу. Даника Патрик определилась с политическим выбором

Единственная в истории женщина, побеждавшая в серии IndyCar, на выборах президента США будет агитировать за кандидата от республиканцев.

42-летняя звезда автогонок Даника Патрик включилась в кампанию по выборам президента США на стороне Дональда Трампа. Это довольно необычно, поскольку многие американские звезды спорта (например, баскетболисты и теннисисты) традиционно поддерживают демократов. Тем не менее Патрик вошла в команду звезд, которые агитируют за кандидата-республиканца, и уже приняла участие в нескольких митингах и приемах. Это первый подобный опыт бывшей пилотессы, которая за рулем автомобилей успешно сражалась с мужчинами и считалась секс-символом автогонок в Северной Америке.

Управление страной — это бизнес

В свое время Даника была реальным кандидатом на выступление в «Формуле-1», но харизматичная девушка быстро смекнула, что успеха в королевской серии ей не видать, и предпочла остаться за океаном. Патрик сделала себе имя, выступая в серии IndyCar, где в 2008 году заняла третье место в суперпрестижной гонке Indianapolis 500. В 2011-м пилотесса перебралась в серию кузовных машин NASCAR, где отметилась несколькими поулами. Параллельно спортсменка выступала в роли модели, педалируя свою сексапильность и успехи в гоночных чемпионатах. Это сделало ее одной из самых узнаваемых звезд американского спорта.

Фото Global Look Press

Профессиональную карьеру Даника завершила в 2018-м, но продолжает активно вращаться в мире автогонок, а теперь подалась и в большую политику. Вообще-то в начале нынешней президентской кампании Патрик поддерживала Роберта Кеннеди — младшего, с которым хорошо знакома лично. Но этот кандидат отказался от борьбы в пользу Трампа. Так что автогонщица перебралась в штаб Дональда — этого политика она очень уважает за его опыт, предпринимательский талант и трудолюбие.

«Человек, который управляет нашей страной, в конечном итоге должен управлять ею как бизнесом, — отметила спортсменка. — Я не могу представить себе лучшего бизнесмена, чем Дональд Трамп. Парень, который так долго занимается бизнесом, войдет в Овальный кабинет и сделает там все как надо. Вот что нам нужно — президент, который действительно планирует перемены и останется при этом честным. Я считаю, что мы должны иметь возможность говорить свободно. И я говорю вместе с ним: «Я люблю Америку и хочу снова сделать ее великой». Меня невозможно осуждать за это. Вместо того чтобы молчать, я буду говорить еще громче!»

Нужно быть честной и усердно трудиться

Слова о возможном осуждении адресованы критикам Патрик, которые считают, что спортсмены, выступающие на стороне Трампа, делают это за деньги, а не потому что придерживаются консервативных взглядов. Во время агитационной поездки Reclaim America Tour, направленной на поддержку кандидата от республиканцев, Даника была даже освистана в Лас-Вегасе. «Люди приняли меня словно радикального правого политика, — жаловалась автогонщица. — Но я продолжу помогать Дональду, ведь все, что он сделал, это зажег в людях огонь. Я выросла в семье среднего класса, и мои родители привили мне правильные ценности. Они научили меня мечтать по-настоящему масштабно, быть честной и усердно трудиться».

Фото Global Look Press

Серия NASCAR, в которой завершала карьеру Даника, — одно из немногих мест в американском спорте, где сторонников Трампа сравнительно много и среди спортсменов, и среди болельщиков. Это объясняется особой популярностью этого чемпионата в южных консервативных штатах. Примерно таким же бастионом республиканцев является промоушен смешанных единоборств UFC. А вот в баскетбольной лиге НБА — огромное количество врагов Трампа. Многие из них во время первого президентства Дональда даже отказывались от чемпионских приемов в Белом доме. Похожая ситуация — в бейсболе, теннисе и некоторых других видах спорта.

Данику в свое время сильно критиковали за то, что она поддерживала свою популярность за счет гламурности и событий личной жизни. В начале гоночной карьеры она была замужем за физиотерапевтом Полом Хоспенталем, но при этом открыто встречалась с гонщиком NASCAR Рики Стенхаусом — младшим. Потом у автогонщицы начался громкий роман с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом, которого затем сменил бизнесмен Картер Комсток. Все это мешает публике воспринимать бывшую спортсменку как серьезную политическую фигуру. Тем не менее у нее много поклонников, и она по-настоящему медийная личность и большая находка для штаба Трампа.