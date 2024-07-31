Больше гонок, соревнований и эмоций. На «Игора Драйв» состоялся GARAGE FEST 2024

В гоночном комплексе в Ленинградской области прошло главное событие лета, объединившее людей всех возрастов.

На автодроме «Игора Драйв» 27 и 28 июля состоялось главное автомобильное событие сезона — GARAGE FEST Игора Драйв 2024. В этом году спортивно-развлекательная программа для зрителей стала еще разнообразнее: гонка на выносливость REC 4 часа, соревнования по дрифту RDS Europe, кольцевые гонки на исторических автомобилях Classic Touring, инженерное соревнование «Формула Студент», выставка редких коллекционных автомобилей «Автокультура», а также выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра, группы ZOLOTO и поп-рэп-дуэта HammAli & Navai.

Дебют российского суперкара и рекордное количество участников

GARAGE FEST Игора Драйв 2024 — это напряжение топового спортивного соревнования и неповторимая энергетика большого open-air-концерта. В этом году было еще больше гонок, соревнований и эмоций.

В субботу на кольцевой трассе автодрома прошел третий этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC), в рамках которого состоялось два исторических события: дебют российского суперкара Rossa LMGT, который участвовал в демонстрационных заездах, а также рекордное количество участников — на старт вышли 37 экипажей.

Впервые в рамках GARAGE FEST Игора Драйв публика увидела гонки серии Classic Touring, участники которой вышли на кольцевую трассу в воскресенье. Участие в четвертом этапе приняли 73 пилота, в их числе были и новички сезона.

Параллельно оба дня фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2024 проходил пятый этап RDS EUROPE 2024, который получился необычайно напряженным из-за сложной конфигурации трассы, со всех сторон окруженной стенами.

В инженерном соревновании «Формула Студент» за победу боролись не только россияне, но и представители Китая, Индии, Казахстана и Турции — всего 16 команд.

Фото Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Популярность автодрома растет с каждым годом

Более 170 классических и редких автомобилей составили в этом году экспозицию проекта «Автокультура». Одним из звездных гостей площадки стал известный блогер Стас Асафьев, который прочел для всех желающих лекцию под открытым небом. Рядом располагались самые мощные гоночные машины в России — могучие дрэгстеры команды и промоды, которые также совершили несколько шоу-заездов.

У главной трибуны автодрома два дня работала студия VK, гостями которой стали пилоты, руководители гоночных серий и звездные гости. Трансляция набрала более 3,74 млн просмотров. Ведущим студии выступил Сергей Мезенцев, звезда юмористического шоу «Реутов ТВ», а помогали ему корреспонденты Ульяна Пылаева, ведущая и участница шоу «Танцы», и телеведущий и спортивный комментатор Николай Свистун.

Каждый из двух дней фестиваля завершал масштабный концерт. В субботу, 27 июля, музыкальную программу открыли группа ZOLOTO и ее фронтмен Владимир Золотухин. Следом на сцену GARAGE FEST вышла легендарная Диана Арбенина с группой «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра. Финальную точку фестиваля поставил 28 июля поп-рэп-дуэт HammAli & Navai.

Фото Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

— Можно с уверенностью сказать, что GARAGE FEST — это главное событие лета, которое превратилось в настоящее движение, объединяющее людей всех возрастов, — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов. — Популярность автодрома «Игора Драйв» растет с каждым годом, и в течение пяти лет мы пошагово развиваем его не только с точки зрения спортивной составляющей, но и с позиции событийной составляющей и инфраструктуры. У нас проходит масса интересных мероприятий, и, конечно, GARAGE FEST — ключевое из них. Это два дня насыщенной спортивной и развлекательной программы, когда можно посмотреть зрелищные гонки, отлично провести время и насладиться атмосферой музыки, скорости и драйва.