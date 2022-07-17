В «Формуле Е» случилась эпичная авария. Электромобили не приспособлены для гонок по лужам

Из-за внезапного дождя на городской трассе в Нью-Йорке за несколько секунд вылетели восемь машин, и гонка была остановлена.

В электрической «Формуле Е», которая считается чуть ли не будущим автоспорта, состоялась одна из самых странных гонок в истории. Первый этап на городской трассе в Нью-Йорке завершился массой аварией и красными флагами. Виной всему стал дождь, продолжать гонку из-за которого оказалось невозможным. Пилоты почти не пострадали, но многие из них оставались в машинах, ожидая рестарта. А когда дождь завершился, организаторы внезапно объявили, что продолжения не последует и все результаты засчитаны на тот момент, когда соревнования были остановлены. Если это будущее автоспорта — оно воистину удивительно.

Одни из претендентов на титул выбывают в начале

Еще на первом круге гонки случился массовый завал, участниками которого стали одни из претендентов на чемпионство в «Формуле Е». Митч Эванс и Жан-Эрик Вернь пострадали в этом завале, что не позволило им добиться хорошего результата и заработать заветные очки. Помимо них, пострадали еще и Антониу Феликс да Кошта и экс-пилот «Формулы 1» и действующий резервист «Феррари» Антонио Джовинацци.

Покрытие трассы в морском порту Бруклина совсем не предназначено для мокрых погодных условий. После усиления дождя на асфальте начали появляться лужи. Сильнее всего досталось шестому повороту, где и вылетело три машины разом. Ник Кэссиди, Лукас Ди Грасси и Стоффель Вандорн потеряли контроль над болидами и отправились в барьер.

Для приведения трассы в порядок требовалось много времени, из-за чего дирекция гонки вывесила красные флаги и объявила о завершении борьбы. Результаты гонки было решено засчитать по 29 кругам, что принесло Нику Кэссиди, впервые стартовавшему с поул-позиции, первую победу в карьере.

— Ощущения очень, очень хорошие. Очевидно, это не совсем то, чего нам хотелось бы, но я определенно собираюсь принять это. У меня было несколько выходных в этом чемпионате, когда я чувствовал себя очень конкурентоспособным, и это не получилось воплотить на трассе, а сегодня совсем наоборот, так что я очень благодарен за это. Мне очень понравилась гонка в целом. Многое предстоит сделать, особенно когда ты лидируешь, это никогда не бывает легко. Когда ребята позади, есть много тактики и нелегко быть впереди, но темп был. Мы были сильны, и у нас была хорошая энергия, мы как бы справились с тем, где мы были по сравнению с другими, и это сделало конец гонки довольно интересным", — прокомментировал Ник Кэссиди свою победу.

Решение дирекции гонки, безусловно, обрадовало Кэссиди, однако его напарника по команде Робина Фрейнса — едва ли. Команда Virgin Racing усилиями своих пилотов сделала дубль. Но Фрейнс единственный из группы лидеров прошел злосчастный шестой поворот, что позволило бы ему стать первым при ином решении дирекции. Во время остановки гонки Робин уже лидировал. Однако сам Фрейнс отметил, что считает решение дирекции гонки верным.

— Я стоял на пит-лейне, думая, что я выиграл гонку, но правило с красным флагом явно хорошее, и я определенно считаю, что Ник, лидировавший всю гонку, заслужил эту победу, — высказался Фрейнс.

Жертвами дождя стали и другие гонщики. Эдо Мортара задел барьер, Себастьен Буэми тоже повредил машину. Паскаль Верляйн вовсе остановился в одном из поворотов, из-за чего в него влетели Сэм Берд и Джейк Деннис. Но несмотря на это, все пилоты сохранили не только свои места, но и очки, ведь по завершении 29 кругов все они оставались в десятке лучших.

Другой исход событий

Допустим, что дирекция гонки могла остановить борьбу на время и дать рестарт спустя время. Такое предположение высказал один из гонщиков Сэм Берд. До конца гонки оставалось 8 минут и 1 круг, поэтому можно было дать рестарт. Но барьеры TecPro, в которые и улетели гонщики, восстанавливать долго. А ведь нужно еще убрать болиды и обломки, оставленные ими.

Несмотря на такое завершение гонки, пилоты показали много красивой борьбы. Ник Кэссиди провел уверенную гонку, Вандорн и Ди Грасси показали зрелищную борьбу. Инциденты в начале гонки и дождь в ее конце лишь добавили интереса в эту борьбу.

Следующий этап «Формулы Е» пройдет снова в Нью-Йорке. У Кэссиди будет шанс доказать всем, что победить он может и без дождя с красными флагами. Помимо этого, нас ожидает интереснейшая борьба за титул, так как Стоффеля Вандорна от Эдо Мортара отделяют всего пять очков. За третью строчку в чемпионате борьба еще плотнее. Разница между Вернем и Эвансом составляет всего одно очко.