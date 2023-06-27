«Здесь здорово находиться и выступать». На «Игоре Драйв» выступили лучшие райдеры страны
Первый и первенства России по мотокроссу состоялся 24-25 июня на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. В нем приняли участие лучшие райдеры из более чем 70 городов и 50 регионов России, а также из Белоруссии.
Напоминает трассы мирового уровня
Трасса автодрома с крутыми поворотами, трамплинами и перепадами высот дала спортсменам возможность выложиться на максимум и проявить себя, а погодные условия добавили экстрима. Испытания на прочность проходили не только гонщики, но и техника.
Всеволод Брыляков, многократный чемпион России, победитель и призер этапов чемпионата Европы и мира по мотокроссу и победитель гонки в самом мощном классе 250 куб. см, высоко оценил трассу «Игора Драйв» и качество подготовки соревнований.
«Как всегда, Санкт-Петербург, трек «Игора Драйв» открывают сезон чемпионата России по мотокроссу, и каждый раз очень здорово находиться здесь и выступать, — считает Брыляков. — Организация и проведение соревнований всегда на хорошем уровне. Трасса по своей сложности напоминает трассы мирового уровня — интересная и меняется в течение всей гонки, накатываются колеи, выбиваются сильные кочки, и лично мне с каждым кругом ездить становится все интереснее и интереснее».
Сильнейший ливень добавил препятствий
В первый день выступили будущие звезды мотоспорта от 6 до 17 лет в классах 50, 65, 85, 125 куб. см. Соревнования начались с массового старта 23 юных спортсменов в классе 50 куб. см и продолжились разборками на каждом участке трассы. Затем 42 участника в каждом из классов 65 куб. см и 85 куб. см показали плотную и красивую борьбу. Сложнее всего пришлось райдерам самого мощного класса этого дня — 125 куб. см. Сильнейший ливень добавил трассе препятствий, справиться с которыми смогли только лучшие спортсмены. Дождь внес свои коррективы в проведение соревнований в субботу. Судьи отменили вторую серию заездов и подвели итоги соревнований по результатам одной гонки.
Во второй день выступили более опытные гонщики в классах 125, 250 куб. см и Открытый. Массовые старты, эффектная борьба и прыжки с трамплинов с пролетами до 25 метров повышали интерес зрителей с каждым заездом. Соревнования с непредсказуемым результатом выявили лучших гонщиков страны на первом этапе чемпионата и первенства России.
Впечатления гостей автодрома от зрелищных гонок дополнила развлекательная программа: яркое открытие соревнований с выступлением зажигательной шоу-группы барабанщиц, детская зона с машинками и полюбившимся талисманом Автодрома Рысью и общение в техпарке с райдерами, возможность увидеть, как готовят технику перед заездами.
Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Расписание предстоящих мероприятий автодрома доступно на официальном сайте «Игора Драйв» https://drive-igora.ru/events/
Чемпионат России по мотокроссу. Первый этап
Класс 125 — Мужчины
1. Семен Рыбаков
2. Эльдар Мукимханов
3. Александр Федоров
Класс 250 — Мужчины
1. Всеволод Брыляков
2. Тимур Петрашин
3. Артемий Назаров
Класс Открытый — Мужчины
1. Александр Бугреев
2. Дмитрий Паршин
3. Максим Комлев
Командный зачет
1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область
2. МБУДО СТШ-КМВЛ, г. Челябинск
3. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра
Первенство федерации мотоциклетного спорта России по мотокроссу. Первый этап
Класс 50 — Младшие мальчики
1. Сергей Краев
2. Арсений Телков
3. Арсений Кропачев
Класс 65 — «Юноши»
1. Макар Самойленко
2. Артем Заварин
3. Егор Швецов
Класс 85 — Юноши
1. Савва Петрашин
2. Александр Матяш
3. Андрей Черничко
Класс 125 — Юноши
1. Эльдар Мукимханов
2. Глеб Беспутин
3. Александр Анферов
Командный зачет
1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область
2. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра
3. «Приморье», Приморский край