Российский гонщик лишился всех очков за сезон из-за скандального маневра. Он помогал своему напарнику стать чемпионом

Результаты шестикратного чемпиона России Дмитрия Брагина за семь гонок аннулированы из-за инцидента в Грозном.

Совет Российской автомобильной федерации по спорту на прошлой неделе принял беспрецедентное решение аннулировать все очки пилота команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрия Брагина, завоеванные в 2024 году в чемпионате страны (самый престижный класс «Туринг»). Причиной для столь сурового наказания стали опасные маневры гонщика на последнем этапе РСКГ, который проходил на трассе «Крепость Грозная». Брагин спровоцировал аварию с претендентом на титул Владимиром Атоевым (команда «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим»), что позволило его напарнику Михаилу Симонову стать чемпионом. Однако такая тактика вызвала бурю осуждения в автогоночном сообществе. Как итог — лишение всех очков для шестикратного чемпиона России и потеря трех позиций в командном зачете для его коллектива.

Сильная психологическая нагрузка

Перед финальным этапом сезона в Грозном в общем зачете на первом месте находился Симонов, а Атоеву, для того чтобы опередить лидера, требовалось выигрывать в первой гонке и финишировать минимум на две позиции выше Симонова во втором заезде с реверсивным стартом. Первую часть задания Владимир успешно выполнил, сократив отставание. И во второй гонке все тоже вроде бы складывалось в его пользу. За два круга до финиша Атоев шел четвертым, а Симонов — лишь восьмым. И тут произошло неожиданное. Лидировавший с огромным отрывом Брагин, тренер и напарник Симонова, почти встал на треке, пропустил все машины между собой и Атоевым и фактически вытолкнул машину Владимира в соперника.

После этого контакта Атоев откатился назад и в итоге довольствовался в чемпионате только вторым местом. В протоколе этой гонке Брагин и Симонов значатся последним и предпоследним, однако это никак не повлияло на итоговое распределение мест, и Симонов завоевал чемпионский титул. «Как такового контакта с Володей у меня не было. Я по трансляции посмотрел: контакт у него был с Захаром Слуцким. Видимо, возвращаясь на трассу, он ударил Атоева. И у того, наверное, что-то сломалось. Я находился на внутренней траектории, тормозил. Из-за быстрого темпа в начале гонки у меня «кончились» шины. Атоев начал обгонять меня снаружи, и там оказалась третья машина. Вот и все, что произошло», — объяснил свою скандальную тактику Брагин в Telegram-канале РСКГ.

«В гонке я был полностью сконцентрирован на обгоне Кирилла Смаля и о проблемах Дмитрия Александровича (Брагина) не знал, — оправдывался Симонов в разговоре со Sports.ru. — У него действительно «ушли» шины, но что случилось — то случилось. Когда я прошел Кирилла, то понял, что на одно очко опережаю Атоева, и просто пытался доехать. Не думаю, что вправе комментировать события, в которых сам не участвовал. Мне сейчас главное — насладиться этой победой и отпустить весь негатив. Быть чемпионом в дебютном году — сильная психологическая нагрузка, с которой не каждый справляется».

Гоночный автомобиль Дмитрия Брагина. Фото Официальный сайт СМП РСКГ

«Мы что, идиоты? Мы тоже будем так делать»

Поведение Брагина вызвало бурю гнева — сначала на финише, где едва не случилась драка, а потом в автогоночных пабликах. Многие известные гонщики назвали ситуацию «позорной». «Команда «Таиф» не смогла честно проиграть, — заявил напарник Атоева Александр Смоляр. — Эта проблема может аукнуться в будущем не только с Атоевым, так могут и со мной поступить, и с другими пилотами. Дабы такого не произошло, надо менять правила и самое главное — наказывать. Потому что в этом году чемпионат был грязным и некоторым пилотам это сходило с рук. А когда пилот завозит кого-то в стену, специально руль поворачивает и ему за это ничего не будет, другие начинают думать: «Мы что, идиоты? Мы тоже будем так делать».

«Руководствуясь положениями п.3.1.3 Спортивного кодекса РАФ, за нарушение п.1.8.5 Спортивного кодекса РАФ (обязательство вести честную борьбу) Совет принял решение аннулировать результат Дмитрия Брагина по итогам сезона 2024 года, лишив его всех набранных очков, — говорится в сообщении на официальном сайте РАФ. — Данное решение отражается и на командном зачете, где коллектив «ТАИФ Моторспорт» теряет набранные Дмитрием Брагиным в прошедшем сезоне 184 очка, откатываясь со второй на пятую позицию по итогам сезона. Владимир Атоев наказан за неспортивное поведение после финиша гонки денежной пенализацией в 300 тысяч рублей и отложенным штрафом в размере 30% от максимальной суммы штрафных баллов, обозначенной в регламенте следующего сезона».

Дмитрий Брагин. Фото Официальный сайт СМП РСКГ

Победа Симонова в общем зачете осталась неизменной. Брагин в общей сложности потерял 184 очка и шестое место. Но самое печальное, что инцидент сильно ударил по репутации 42-летнего гонщика, который в прошлом шесть раз выигрывал чемпионат РСКГ в классе «Туринг» (в последний раз — в 2022-м). Его поведение официально признано «нарушающим принципы честной борьбы» и теперь все гоночные инциденты с его участием будут рассматриваться через эту призму. Интересно, что во время самой скандальной гонки Дмитрий и его ученик Михаил Симонов получили лишь по 30 секунд штрафа за действия на последнем круге. Симонов — за обгон с контактом Кирилла Смаля, Брагин — за блокировку Атоева.

«Получив большое количество сообщений после финального этапа сезона РСКГ в Грозном, мы хотели бы сказать, что все участники стремятся к достижению наилучшего результата, зная, что сутью любого спорта являются противостояние с соперником и слаженная работа всех членов команды, — говорится в комментарии «ТАИФ Моторспорт». — Тем не менее по итогам продолжительного и трудного сезона есть только один победитель. На протяжении всей своей богатой на события, победы, поражения и титулы истории «ТАИФ Моторспорт» всегда придерживалась и продолжит придерживаться своих ценностей и показывать результаты на гоночных трассах, не вмешиваясь в вопросы судейства, не раздувая публичных скандалов и не пытаясь оказать влияние на результаты неспортивными путями».