Квят вновь самый статусный представитель России в мировом автоспорте. Даниил поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Класс LMP2, похоже, идеально подходит бывшему пилоту «Формулы-1».

Даниил Квят полноценно перезапускает свою карьеру. Контракт с Prema в гонках на выносливость в классе LMP2 (спортпрототипы) на сезон-2023 делает его самым статусным представителем России в мировом автоспорте. Хоть и без флага, но это решение выглядит логичным. После практически года простоя, когда Даниил принял участие всего в нескольких гонках в России и в США, он наконец-то попадает в престижную серию, которая ему подходит. Напомним, что 28-летний гонщик должен был выступать в WEC в 2022 году в составе G-Drive Racing, однако не смог принять участия из-за политики. Теперь точно ждем русскую «Торпеду» на знаменитой «24 часа Ле-Мана».

На место Кубицы

Контракт Квята с итальянской командой — не случайность. Во-первых, у агента россиянина Николя Тодта отличные взаимоотношения с «Према». Другие его клиенты Шарль Леклер и Мик Шумахер перед переходом в «Формулу-1» зарабатывали себе имя именно в структуре этой команды. Во-вторых, в новом сезоне действующие чемпионы WEC выставят сразу два экипажа, поэтому нуждались в опытном пилоте с именем (в прошлом году таким человеком был Роберт Кубица).

Еще в декабре прошлого года Квят дважды был замечен на тестах машины ORECA 07, а в феврале поставил свою подпись под годичным контрактом. Его напарниками будут заводской пилот Lamborghini Мирко Бортолотти и 19-летняя француженка Дорьян Пен. Второй экипаж Prema в WEC составят известные по молодежным формульным сериям Хуан-Мануэль Корреа, Филип Угран и Бент Вискаль. Всего на сезон заявлено 11 экипажей

«Это очень захватывающая часть моей карьеры — присоединиться к Prema и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, — приводит слова Квята сайт команды. — Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, и теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад стать ее частью и очень мотивирован, буду выкладываться по максимуму, чтобы попытаться занять самые высокие позиции».

Даниил Квят. Prema Racing

Семиэтапный сезон марафонского чемпионата мира стартует уже в середине марта в американском Себринге. Выступление Квята на знаменитой гонке «24 часа Ле-Ман» болельщики увидят 10-11 июня. Также отметим, что Квяту вряд ли удастся совмещать выступления в высшем дивизионе NASCAR и WEC. Календари гонок во многом накладываются друг на друга, к тому же класс LMP2 в мире автоспорта котируется выше американской серии.

К тому же LMP2 самый зрелищный класс в WEC. В отличие от гиперкаров (LMP1) тут участвуют только независимые команды — никаких заводских коллективов или поставщиков. Команды используют французское шасси Oreca 07, 8-цилиндровый мотор Gibson мощностью 600 л.с. и тратят на машину не больше 483 000 евро. То есть находятся в примерно равных условиях, и предсказать победителя отдельно взятой гонки очень сложно. В прошлом году на шести этапах было четыре разных победителя.

«Это настоящие олдскульные гоночные машины, — говорит чемпион в гонках на выносливость в классе LMP2 Роман Русинов. — Атмосферные 600-сильные моторы V8, развитая аэродинамика, широкие колеса. Никаких электромоторов и гибридных установок, как в той же «Формуле-1». Поэтому LMP2 — это и есть настоящий серьезный автоспорт».

Белый флаг

Также важный момент, что, несмотря на дебют Даниила в WEC, у него есть хорошие шансы ярко проявить себя. В гонках на выносливость очень важна физическая подготовка, а с этим у Даниила полный порядок. Он всегда любил много работать на кардио, всегда внимательно относился к своему питанию.

Еще лучше дела обстоят с пилотажем. Теоретически Даниилу очень подходят длительные гонки: он классно работает с жесткими покрышками и потому хорошо справляется с длинными отрезками дистанции, а ближе к концу «стинтов» россиянин начинает выжимать из машины больше ожидаемого (в прошлом году во втором по силе дивизионе NASCAR вытащил себя с 33-го места и кругового отставания на 15-е). Его темп на дистанции — очень ровный и предсказуемый, и командам проще выстраивать стратегию. Кроме того, в последние сезоны в «Формуле-1» Квят прокачал навыки в обгонах. Он больше не идет напролом, а выжидает подходящего момента (что важно при огромном количестве трафика в многочасовых заездах), проезжает на прямой с минимальными потерями времени (где это возможно) и грамотно работает на торможениях.

Даниил Квят. Фото Global Look Press

«Говоря об уровне Квята, надо углубляться в детали, — объяснял «СЭ» бывший тренер россиянина Олег Гуськов. — Еще в картинге мы сделали акцент на его подготовке к работе на торможениях, очень много работали над этим элементом. На чемпионате Европы и мира по картингу он умудрялся отъезжать по два-три метра на торможении. Этот навык не зависит от настроек машины. Хорошо тормозит только тот, кто умеет это делать. А практически все ключевые обгоны происходят на торможении. В этом элементе Даниил, на мой взгляд, входит в топ-3 среди всех пилотов «Формулы-1».

Прототипы LMP2 тоже должны подойти Даниилу: они стабильные и с легкой недостаточной поворачиваемостью. Единственный существенный минус в гонках на выносливость по сравнению с NASCAR — подписание в том или ином виде политической декларации, поскольку WEC проходит под эгидой международной федерации.