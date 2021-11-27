«Не думаю, что им стало плохо из-за трассы». Этап WTCR в Сочи начался для гонщиков с больницы, а продолжился «рулеткой» под дождем

Что известно после первого дня.

Дебют Кубка мира по турингу на «Сочи Автодроме» выдался насыщенным: субботняя программа включала сразу пять сессий — два тренировочных заезда и квалификация из трех сегментов. Как и ожидалось перед приездом WTCR на черноморское побережье, в борьбу на трассе активно вмешалась стихия, под самый финал дня смешав карты основным фаворитам.

Эрлаше решил обойтись без риска

Со второй свободной практики заезды на сочинском треке проходили в переменчивых погодных условиях. Периодически утихавший, а затем заряжавший с новой силой дождь, по сути, устроил «русскую рулетку» в плане выбора шин. И если в первом сегменте квалификации пилоты выбирали между промежуточной резиной и сликами, то пробившаяся в финальный раунд пятерка попала в еще более непредсказуемые условия на подсыхающей трассе. Лучше других здесь справился ветеран кузовных гонок Иван Мюллер, в обоих случаях угадавший с наиболее оптимальным выездом на трассу. Хуже сложились дела у напарника Мюллера по Lync & Co и его племянника Яна Эрлаше. Действующий чемпион WTCR и главный претендент на титул этого сезона столкнулся с недостаточной поворачиваемостью в первом сегменте и поторопился, выехав на мокрую трассу в заключительной сессии.

Тем не менее завтрашний триумф Яна кажется довольно ожидаемым событием, при условии что никому из пяти других претендентов на чемпионство не удастся выиграть обе гонки и разом набрать 50 очков. Учитывая традиционно плотную для туринга борьбу (больше одной гонки в текущем сезоне выиграли лишь четыре пилота, и то на разных этапах), такой расклад маловероятен.

С другой стороны, из-за не самой удачной квалификации в воскресенье Эрлаше будет стартовать в обоих заездах из середины первой десятки, что вполне может подставить его под удар одного из соперников на первых кругах. Дуэли вплоть до контакта для WTCR — обычное дело. Кроме того, из-за правила обратной решетки утреннюю гонку с первого ряда начнут конкуренты Эрлаше из «Ауди» — Жиль Магнус с поула и его напарник Фредерик Вервиш следом, идущий в личном зачете на втором месте с отставанием в 37 очков.

Знакомство WTCR с Сочи началось с аварий

После венгерского «Хунгароринга» Сочи стал второй действующей трассой «Формулы-1» в нынешнем календаре кузовного первенства мира. От трека под Будапештом российский автодром отличается гораздо большими скоростями за счет длинных прямых и скоростного виража вокруг олимпийского факела. И, судя по первой практике, WTCR оказалось не совсем готово к подобным масштабам, а команды и гонщики явно испытывали проблемы с настройками.

Для Жорди Жене знакомство с сочинским автодромом прошло по наиболее жесткому сценарию, когда после технической поломки его «Купру» на высокой скорости вынесло во втором повороте. Несмотря на то что удар в барьеры пришелся на сторону водителя, испанец избежал травм, в то время как машину пришлось восстанавливать всю вторую сессию. Без должной практики это поставило крест на попытках Жене выйти из первого сегмента квалификации. Еще несколько пилотов отделались потертыми об отбойники бортами.

Небоевые потери

Одним из главных событий субботы, не связанных напрямую с происходившем на трассе, стало снятие со всех сессий пилота «Хонды» Тиаго Монтейро. Команда Munnich Motorsport, за которую выступает экс-гонщик «Формулы-1», не стала уточнять подробности, сообщив лишь, что Монтейро был доставлен в госпиталь для прохождения необходимых тестов.

Кроме португальца, на сильное недомогание пожаловалось еще несколько пилотов, включая Жиля Магнуса, показавшего, несмотря на самочувствие, лучшее время в первой практике. Отвечая на вопрос «СЭ» во время пресс-конференции по итогам квалификации, обладатель поула Иван Мюллер не стал связывать инциденты с высокими перегрузками, характерными для сочинской трассы:

«Честно говоря, у меня нет объяснения [случившемуся]. Я стараюсь соблюдать дистанцию, что другие часто забывают делать, и держаться подальше ото всех. Но трасса — прекрасная, просто фантастическая. Особенным удовольствием было ехать по ней в первой практике, когда условия были еще сухими. К сожалению, дальше пошел дождь. Посмотрим, что нам приготовит завтрашний день. Надеюсь, будет сухо, тогда проходить такие скоростные повороты будет замечательно. А по поводу тех случаев — не думаю, что им стало плохо из-за трассы».

Коридор почета для Тарквини

Сочинский раунд WTCR начался с трогательного события, когда все участники образовали на питлейне почетный коридор для завершающего карьеру Габриэле Тарквини. Легендарный итальянец и старейший чемпион серии, взявший свой последний титул в возрасте 56 лет, проведет в эти выходные свою финальную гонку.

Правда, пока уик-энд для Тарквини стартовал не очень удачно — в квалификации пилоту лукойловского «Хенде» удалось занять лишь 16-е место, не попав в решающие сегменты.

«Это была не та квалификация, которой хочется подвести итог. Я старался показать все самое лучшее, но в таких условиях не мог быть быстрым. С балластом, который ставят на наши машины, нам приходится тяжело, но я могу ехать лучше, чем сегодня», — резюмировал Тарквини после неудачи.

Сложности у «Лады»

Не лучше складываются дела и у нашей LADA Sport Rosneft, которая в Сочи выступает в гостевом статусе. В обоих практиках Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев на желтых «Вестах» замкнули вторую десятку, а по итогам квалификации заняли 20-е и 21-е места соответственно, опередив лишь не вышедшего на старт Тиаго Монтейро. В дополнение к 60-килограммовому балласту и увеличенному клиренсу, как того требуют для всех новичков правила чемпионата, отечественная команда столкнулась с проблемой незнакомых шин «Гудьер». По словам Кирилла Ладыгина, за две тренировки оптимальных настроек под новую резину подобрать так и не удалось. Рассчитывать на какие-либо достижения завтра можно будет лишь в экстраординарных случаях, но, по заверению самой команды, визит в Сочи виделся скорее «разведкой боем», чем реальной борьбой за результат.

Эрик Расулев