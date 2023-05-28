Командное радио темнокожего пилота взломал хакер. Гонщик уверен, что это расизм

В автогонках опять расистский скандал, но репутация пострадавшего вызывает ряд вопросов.

Серия американских автогонок NASCAR пока не может похвастаться расовым разнообразием пилотов, в то время как даже «Формулу-1» давно покорили и темнокожие, и азиаты. В NASCAR же за инклюзивность в данный момент отвечает один только Даррелл Уоллес — и серия от него только огребает проблем. Этот пилот во всем видит расистские выходки даже там, где их и близко не находят другие. Вот и на этот раз после взлома командного радио во время гонки всех звезд Уоллес решил, что его пытаются выжить из автоспорта только из-за цвета кожи. Но так ли это?

Фото Global Look Press

Хакер решил поговорить в эфире

Даррелл Уоллес — младший по кличке Бубба — 29-летняя звезда Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR). Это стадионные кольцевые автогонки, которые прежде всего известны за счет своей лояльной политики к прямым контактам пилотов — в отличие от большинства автосерий здесь нет полного бана на силовую борьбу. Традиционно эта серия популярна в южных штатах, которые в прошлом имели репутацию расистских. Нехорошая репутация перекинулась и на болельщиков NASCAR, и на сами гонки.

Поэтому появление относительно успешного Буббы отчасти спасало серию, так что трудно до конца описать, насколько он важен для NASCAR. Но порой Уоллес чрезмерно активно защищает свою инклюзивность и видит расистские нападки там, где их нет и близко. В результате поверить в уязвленное самолюбие Буббы становится все сложнее. Так во время гонок прошлого уик-энда хакерам удалось взломать командное радио Уоллеса и произнести в эфир несколько ругательств.

Но вот были ли эти ругательства расистскими? Здесь уже не все так однозначно. Очевидцы отчетливо слышали таинственный голос в радиопереговорах. Инцидент произошел на воскресной гонке всех звезд и сопровождался нецензурной бранью. Правда, важное уточнение — хакер не использовал никаких расистских терминов. «Возвращайся туда, откуда пришел», — сказал цифровой хулиган, прежде чем добавить подчеркнуто нерасовое ругательство.

Чиновники NASCAR теперь пытаются выяснить, каким образом хакеры получили доступ к радиоканалу команды Уоллеса. Судя по всему, его взломали за несколько дней до самой гонки, так как во время тестовых заездов пилоты не используют средства радиозащиты. Подключившись же к системе, хакер мог намеренно скрывать свое присутствие вплоть до самой гонки, чтобы его акция была максимально заметна. Хотя сам Бубба момент ругательства в свой адрес не слышал — он вообще ничего не слышал.

Фото Global Look Press

Ранее уже попадал в странные «расистские» скандалы

Представитель NASCAR Майк Форд заявил, что команда безопасности серии уже занялась изучением инцидента. Специалисты пытаются не только определить, кто взломал радиопереговоры Уоллеса и как это было сделано, но и найти способ лучшей защиты, чтобы предотвратить подобные акции в будущем. При этом тот факт, что в высказываниях хакера не было прямого расизма, не делает историю менее значимой для безопасников.

Форд уверяет, что его команда относится к истории со всем вниманием. «Мы не можем допустить, чтобы болельщики вмешивались в командное радио и могли влиять на соревнования», — добавил Майк. Известно также, что взлом сработал некорректно и на время радиосвязь команды Уоллеса в принципе отказалась работать. Бубба не слышал ни хакера, ни технических специалистов и узнал о произошедшем только постфактум.

Но даже это не помешало Уоллесу вновь заговорить о нападках в его адрес. Что неудивительно, учитывая предысторию Дарелла. К примеру, ранее он заставил NASCAR запретит флаг Конфедератов на мероприятиях серии. Причина очевидна — поддержка армии Конфедерации радикальных консервативных сил, таких как ку-клус-клан. Теперь это знамя якобы ассоциируется с расизмом и официально запрещено даже на трибунах.

Но самой резонансной стала история с найденной в гараже Буббы удавкой. Подобные жесты характерны для того же ку-клус-клана. Правда, если быть точнее, то это Уоллес решил, что это удавка, но расследование ФСБ показало, что это всего лишь петля гаражных ворот. Которая к тому же была в помещении еще до того, как гараж арендовал Дарелл. Поэтому говорить о ненависти конкретно к Уоллесу не приходится. И сейчас мало кто верит, что Бубба — жертва расизма. Но даже если это и так — с подобным реноме найти сострадание ему будет непросто.