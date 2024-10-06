Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 16:30

Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках: вылетел с трассы и чуть не разбился

Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Киану Ривз.
Фото Global Look Press
Первый блин комом.

60-летняя голливудская звезда Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках в субботу, 5 октября, на знаменитом автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» в рамках чемпионата Toyota GR. Автомобиль, за рулем которого находился актер, вылетел за пределы трассы.

Что произошло

На 45-й минуте гонки Ривз растерялся при выходе из поворота и оказался на траве. Обошлось без травм, он успел вовремя затормозить. Киану вернулся на трассу и продолжил участие в гонке.

Но и на этом его неудачи не закончились — на 14-м повороте первого круга актеру удалось избежать столкновения с другой машиной.

В итоге звезда франшизы «Матрица» занял 25-е место среди 35 участников. В воскресенье, 6 октября, состоится второй заезд.

А во вторник он вместе с актрисой Сандрой Буллок посетит показ фильма «Скорость», посвященный 30-летию картины.

Фото Global Look Press

Суперстильная машина Киану

Гоночный комбинезон актера был окрашен в красный и черный цвета, а сам Ривз управлял автомобилем № 92 BRZRKR, на котором была размещена реклама его графического романа «Книга другого места» (The Book of Elsewhere). Это экшен-произведение о супергерое Киану написал в соавторстве с британским фантастом Чайной Томом Мьевилем. По ней уже создается киноадаптация.

Ривз — фанат автоспорта

У него уже есть опыт участия в автогонках. В 2009 году Киану выиграл гонку среди знаменитостей, которая проходила в Лонг-Бич в Калифорнии. Ривз является частым гостем на различных этапах «Формулы-1».

У&nbsp;Киану Ривза уже есть опыт игры в&nbsp;хоккей. Легендарный актер подписал контракт с юниорским клубом. Зачем это Киану Ривзу и как он связан с хоккеем?

Кроме того, у голливудской звезды внушительная коллекция спорткаров и байков, а также собственная фирма ARCH Motorcycle, которая занимается производством мотоциклов по индивидуальному заказу.

Читайте также
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Популярное видео
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости