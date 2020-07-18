Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман поделился эмоциями после победы в первой гонке третьего этапа «Формулы-2» «Гран-при Венгрии». Отметим, что российский пилот стартовал с 11-й позиции.

— Я не знаю, как это описать, — сказал Шварцман в эфире канала «Матч! Арена». — Я был 11-м, половина решетки была впереди меня. Я просто планировал хорошо стартовать, отыграть как можно больше позиций. Получилось хорошо, я был шестым. У нас были разные стратегии, мы использовали основные шины как можно дольше, все остальные постепенно остановились, и я смог атаковать. Каждый круг был на пределе, я атаковал как мог. Когда я выехал на свежих шинах, я думал, что это невозможно, но тем не менее смог обогнать соперников. Потом я смог уехать вперед, но всю трассу меня трясло, я пытался выжать максимум. Мы победили, команда потрясающая, и у меня нет слов. У нас была отличная стратегия, и пит-стоп прошел хорошо, все получилось очень здорово.