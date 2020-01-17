Владимир Васильев: «Если бы не сход, то проехали бы на хорошем уровне «Дакар»

Российский гонщик Владимир Васильев, который участвовал в ралли-марафоне «Дакар"-2020, рассказал о том, с какими неприятностями сталкивался его экипаж.

Во время третьего этапа «Дакара» автомобиль Васильева полностью сгорел. Экипаж не пострадал.

— Мы, конечно, не проехали «Дакар» до конца, поэтому трудно сказать получился ли он, — приводят слова Васильева пресс-служба X-Raid G-Energy. — Но по первым трем дням, на мой взгляд, он не хуже «Африки» и не хуже южноамериканского «Дакара». Поэтому я думаю, что это получится хорошая история — «Дакар» в Саудовской Аравии. Что касается плюсов и минусов — для нас, наверное, больше плюсов. Некоторые важные из них — во-первых, тут не так жарко для техники и людей. Во-вторых, тот же часовой пояс — московское время, не нужно адаптироваться и приезжать для этого в регион заранее.

Гонку мы ехали на новой версии MINI. И действительно машина подверглась значительным доработкам по сравнению с предыдущей версией, которая имеется в нашей команде — другая подвеска, другой двигатель. Мне и раньше всегда MINI нравилась больше, чем Toyota.

Поэтому сейчас автомобиль действительно превосходит Toyota по ходовым качествам, мне MINI нравится больше по управлению, по тому, как она едет — по мотору сейчас хорошо! И, в принципе, если бы не сход, то думаю мы проехали бы на хорошем уровне «Дакар» в этом году».