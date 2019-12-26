Владимир Чагин: «Дакар» в Саудовской Аравии станет для нас новым вызовом"

Руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин подтвердил, что в Саудовской Аравии команду представят четыре экипажа.

— Последние десять лет «Дакар» проходил на территории Южной Америки, — напомнил Чагин. Саудовская Аравия — новая страна и это для нас и для организаторов будет новый вызов. В этом году мы проделали огромную работу. Команду «Камаз-мастер» представят четыре экипажа- Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова.

Напомним, что ралли-марафон «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Гонка стартует в Джидде и финиширует в Киддии. Общая протяженность маршрута составит 7,9 тысячи километров, из которых 5 тысяч придутся на 12 спецучастков. Действующим победителем ралли в зачете грузовиков является экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. (Петр Григоренко)