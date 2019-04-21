Вандорн выступит в команде с Петровым и Алешиным в Спа и Ле Мане

Бывший пилот "Формулы-1" Стоффель Вандорн выступит в чемпионате на выносливость WEC в составе российской команды SMP Racing. Он будет партнером Виталия Петрова и Михаила Алешина в гонках в Спа и Ле Мане.

– Машины LMP1 очень требовательны, похожи на "Формулу-1", – цитирует F1i Вандорна. – На трассе в Спа я хочу порадовать родных болельщиков, а потом выступить на легендарной трассе в Ле Мане. Будет интересно выступить рядом с такими опытными пилотами, как Алешин и Петров. Мне не терпится приступить к работе.