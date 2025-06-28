В спринте «Формулы-2» произошла авария с несколькими переворотами

В субботу, 28 июня, в Шпильберге состоялся спринт в рамках шестого этапа «Формулы-2» сезона-2025.

Гонка была прервана красными флагами в самом начале из-за серьезной аварии. На втором круге пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф пошел на обгон по внутренней траектории и налетел на болид Арвида Линдблада из «Кампоса». В итоге он совершил несколько переворотов через машины Линдблада и Люка Браунинга из «Хайтек Пульс-Эйт», после чего вверх днищем приземлился на асфальт. Сообщается, что Мегетуниф не пострадал в результате аварии.

До финиша добрались 10 пилотов, в том числе Линдблад. Победителем спринта стал гонщик «Кампоса» Пепе Марти. Второе место занял пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен, третье — Роман Станек из «Инвикты».