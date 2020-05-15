В NASCAR ввели жесткие правила для участников чемпионата

В эти выходные возобновится сезон NASCAR Cup. Высший дивизион проведет гонку на овале в Дарлингтоне в воскресенье, 17 мая. В ходе этого этапа будут действовать особые меры предосторожности для всех участников. В частности, гонщики и механики будут обязаны носить маски, а также соблюдать дистанцию в паддоке, сообщает Motorsport.

Для минимизации риска заражения количество сотрудников каждой команды ограничат на отметке 16 человек. В это число включили и гонщиков. У каждого прибывшего на трассу проверят состояние здоровья и не пустят на автодром в случае симптомов болезни. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 50 тысяч долларов.