В квалификации W Series в Спа произошел массовый завал
18:59
Дождь в начале квалификации W Series в Спа привел к массовому завалу с участием шести машин, сообщает 27 августа Autosport.
Le crash est d'une violence ! #BelgianGP #WSeries pic.twitter.com/B6gijGVDXP— Jean-Louis Tricot (@JLTricot) August 27, 2021
Гонщицы отправились на трассу на сликах, но поскользнулись при прохождении «Красной воды» и поочередно вылетели с трассы. Сессия была остановлена, а на место прибыла медицинская машина.
По последней информации, в медицинский центр трассы для обследования доставлены Бейстке Виссер и Айла Агрен. Саре Мур, Эбби Итон, Белен Гарсие и Фабианне Вольвенд помощь медиков не потребовалось, и они вернулись в паддок в W Series.
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