В 2021 году сезон DTM начнется с этапа в России

При составлении календаря на 2021 год в DTM учитывали тревожную эпидемиологическую ситуацию, поэтому начало сезона запланировано только на конец мая. Кроме того, это даст командам, гонщикам и партнерам серии дополнительное время для подготовки, сообщает Autosport.

Всего в календаре предусмотрено девять этапов, причем первый пройдет на новом российском автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Впрочем, такие планы были и в этом году, но пандемия внесла свои коррективы.