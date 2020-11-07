Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

В 2021 году сезон DTM начнется с этапа в России

15:41
Чемпионат DTM. Фото Twitter
Чемпионат DTM. Фото Twitter

При составлении календаря на 2021 год в DTM учитывали тревожную эпидемиологическую ситуацию, поэтому начало сезона запланировано только на конец мая. Кроме того, это даст командам, гонщикам и партнерам серии дополнительное время для подготовки, сообщает Autosport.

Всего в календаре предусмотрено девять этапов, причем первый пройдет на новом российском автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Впрочем, такие планы были и в этом году, но пандемия внесла свои коррективы.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир