Умер шестикратный чемпион ралли «Дакар» Лопрайс

Бывший чешский гонщик Карел Лопрайс скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил племянник пилота Алеш Лопрайс.

«Сегодня ночью из жизни ушла одна из величайших личностей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет», — написал на своей странице в Facebook Алеш Лопрайс.

Лопрайс принял участие в 19 ралли-рейдах «Дакара» в классе грузовиков, он выступал за команду Tatra. Чех является шестикратным победителем «Дакара» и одним из самых титулованных гонщиков в истории марафона. В последний раз он выступал на «Дакаре» в 2006 году.