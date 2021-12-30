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Умер шестикратный чемпион ралли «Дакар» Лопрайс

15:47

Бывший чешский гонщик Карел Лопрайс скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил племянник пилота Алеш Лопрайс.

«Сегодня ночью из жизни ушла одна из величайших личностей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет», — написал на своей странице в Facebook Алеш Лопрайс.

Лопрайс принял участие в 19 ралли-рейдах «Дакара» в классе грузовиков, он выступал за команду Tatra. Чех является шестикратным победителем «Дакара» и одним из самых титулованных гонщиков в истории марафона. В последний раз он выступал на «Дакаре» в 2006 году.

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Иван Торопцев все материалы автора
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